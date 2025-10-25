صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

14افسروں کے تقرر و تبادلے کے احکامات

  • پاکستان
14افسروں کے تقرر و تبادلے کے احکامات

لاہور( این این آئی)پنجاب حکومت نے 14افسروں کے تقرر و تبادلے کے احکامات جاری کر دئیے ۔ نوٹیفکیشن کے مطابق گریڈ 20کے افسر ڈائریکٹر جنرل فشریز محمد سلیم افضل کو سپیشل سیکرٹری جنگلات، وائلڈ لائف اینڈ فشریز تعینات کر دیا گیا، وہ ڈی جی فشریز کی اضافی ذمہ داریاں بھی نبھائیں گے ۔

گریڈ19کے افسر سپیشل سیکرٹری جنگلات، وائلڈ لائف اینڈ فشریز کیپٹن ر() طاہر ظفر عباسی کو ڈائریکٹر میوزیم ،اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ شازیہ رحمان کو تبدیل کر کے او ایس ڈی ،اسسٹنٹ کمشنر گوجرہ صدف اکبر کو اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ ،محمد ریاض کو اسسٹنٹ کمشنر گوجرہ ،اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی احسن ممتاز کو او ایس ڈی،اسسٹنٹ کمشنر شرق پور انعم اکرم کو اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی ،اسسٹنٹ کمشنر بھوآنہ سعدیہ جمال کو اسسٹنٹ کمشنر شرقپور ،شینااعظم کو اسسٹنٹ کمشنر بھوآنہ ،اسسٹنٹ کمشنر جہانیاں زوہیب شفیع کو او ایس ڈی ،فہد نور کو اسسٹنٹ کمشنر جہانیاں ،اسسٹنٹ کمشنر تونسہ شریف احمد ندیم کو او ایس ڈی جبکہ محمد جنید خان کو اسسٹنٹ کمشنر تونسہ شریف تعینات کردیا گیا۔

آج کے کالمز

خورشید ندیم
غرارہ اور تہذیبی حساسیت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
زمین پر چلو پھرو اور دیکھو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب: مقامی حکومتوں کے انتخابات پھر ملتوی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
انتہا پسندی اور عصبیت امت کیلئے زہر قاتل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی ادارے بمقابلہ ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
