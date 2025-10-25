متنازعہ ٹویٹ :ایمان مزاری اور شوہر کا سپلیمنٹری چالان لینے سے انکار
اسلام آباد (اپنے نامہ نگارسے )ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکہ کی عدالت میں زیر سماعت وکلا ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھہ کے خلاف متنازعہ ٹویٹ کیس میں پراسیکیوشن نے 35 صفحات پر مشتمل سپلیمنٹری چالان عدالت میں جمع کرا دیا جبکہ ملزموں نے چالان لینے سے انکار کر دیا ۔
گزشتہ روزکیس کی سماعت کے دوران پراسیکیوٹر محمد عثمان رانا کی جانب سے سپلیمنٹری چالان جمع کرایا ، جمع کرائے گئے چالان میں ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور پی ٹی ایم پر پابندی سے متعلق نوٹیفکیشن شامل کیے گئے ہیں جبکہ ماہرنگ بلوچ، منظور پشتین، علی وزیر سمیت دیگر شخصیات کا حوالہ بھی دیا گیا ،ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ نے متنازعہ ٹویٹ کیس میں سپلیمنٹری چالان وصول کرنے سے انکار کر دیا، عدالت نے وکلا کی درخواست پر کیس کی سماعت 25 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔