ریلوے کوارٹرز کی بوگس الاٹمنٹ، مبینہ 10 کروڑ رشوت وصول

200 کوارٹرز سے متعلق انکوائری، کارروائی کی سفارش، 1 ملازم کیخلاف مقدمہ مزید تحقیقات کیلئے ٹیم تشکیل،بدعنوان عناصر کیخلاف کارروائی ہوگی:وزیر ریلوے

لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے )لاہور اور مغلپورہ ڈویژن میں 200 سے زائد ریلوے کوارٹرز کی بوگس الاٹمنٹ کی مد میں 10 کروڑ کی مبینہ رشوت وصول کرنے کا انکشاف ہوا ہے ، بوگس الاٹمنٹ کی شکایات پر ڈی جی ویجی لنس عبدالرب چودھری نے انکوائری مکمل کر کے رپورٹ چیئرمین ریلوے کو ارسال کردی۔ریلوے پولیس نے بوگس الاٹمنٹ میں ملوث ریلوے ملازم یو ڈی سی ورکشاپس ڈویژن عادل شہزاد کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔ذرائع کے مطابق انکوائری میں لاہور اور ورکشاپس ڈویژن کے سابق اور موجودہ سٹیٹ انسپکٹرز، اے آئی او ڈبلیو، ریلوے ہیڈ کوارٹرز کے دیگر افسروں اور ملازمین کے ملوث ہونے کے ٹھوس امکانات ہیں ۔چیئرمین ریلوے کی منظوری کے بعد ملوث افسروں و ملازمین کے خلاف کارروائی کی جائے گی، ڈی جی ویجی لنس نے چیئرمین ریلویز کو ملوث افسروں اور ملازمین کے خلاف محکمانہ اور قانونی کارروائی کی سفارش کردی،مزید تحقیقات کیلئے ایس پی ریلویز لاہور اور ورکشاپس کی سربراہی میں ویجی لنس اور سپیشل برانچ پر مشتمل ٹیم تشکیل دے دی۔ابتدائی انکوائری میں لاہور، ورکشاپس اور ہیڈ کوارٹرز آفس میں 200 سے زائد ریلوے کوارٹرز کی غیرقانونی الاٹمنٹ اور گھپلے کا انکشاف ہوا ہے ۔دریں اثنا وزیرِ ریلوے حنیف عباسی نے کل لاہور ریلوے ہیڈکوارٹرز میں اس معاملے پر اہم اجلاس طلب کر لیا ،اجلاس میں آئندہ کے لائحہ عمل، احتسابی اقدامات اور نظام میں شفافیت کے فروغ پر مشاورت ہوگی۔ وزیرریلوے حنیف عباسی نے ڈی جی ویجی لنس عبدالرب کو سراہتے ہوئے کہا وزارتِ ریلوے میں بدعنوانی کے خاتمے کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل ہوگا،بدعنوان عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔

