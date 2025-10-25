صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس پی عدیل اکبر آبائی علاقہ کامونکے میں سپردخاک

ایس پی عدیل اکبر آبائی علاقہ کامونکے میں سپردخاک

کامونکے (تحصیل رپورٹر )اسلام آباد پولیس کے ایس پی عدیل اکبر کو جمعہ کے روز ان کے آبائی گاؤں ماڑی ٹھاکراں (مصطفی آباد) تحصیل کامونکے میں نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک کردیا گیا۔

نماز جنازہ میں آئی جی اسلام آباد علی رضوی، سی پی او گوجرانوالہ رانا ایاز، سابق رکن قومی اسمبلی رانا عمر نذیر، احسان اللہ ورک سمیت گوجرانوالہ ڈویژن کے اعلیٰ پولیس افسروں، سیاسی و سماجی شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ آئی جی اسلام آباد علی رضوی نے اس موقع پر کہا عدیل اکبر ایک قابل اور دلیر افسر تھے جو فورس کا فخر تھے ، آئی جی نے بتایا کہ واقعے کی تحقیقات کے لیے تین ڈی آئی جیز پر مشتمل انکوائری کمیٹی تشکیل دیدی جبکہ عدیل اکبر کے گن مین اور آپریٹر کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی گئی ہے ۔

