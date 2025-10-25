صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس پی کی خودکشی :کرائم ڈائری میں ذکرنہ FIRدرج ہوئی

  • پاکستان
ایس پی کی خودکشی :کرائم ڈائری میں ذکرنہ FIRدرج ہوئی

ڈرائیور ، آپریٹر زیر حراست ، واقعہ کے تیسرے روز بھی حقائق سامنے نہ آ سکے

 اسلام آباد (عادل تنولی )ایس پی انڈسٹریل ایریا عدیل اکبر کی مبینہ خودکشی کے وا قعہ نے پولیس افسران اور انتظامی حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے ۔ واقعہ کی وجوہات جاننے کیلئے تین ڈی آئی جیز پر مشتمل ایک اعلیٰ سطح ٹیم نے تحقیقا ت شرو ع کردیں ، خودکشی واقعہ کے تیسرے روز بھی حقائق سامنے نہ آ سکے ، 23 اکتوبر کو شاہراہ دستور پر ایس پی کی خود کشی سے متعلق اسلام آباد پولیس کی جانب سے مرتب کی گئی کرائم ڈائری میں وا قہ کا ذکر تک نہیں کیا گیا ۔تھانہ آبپارہ اور سیکرٹریٹ میں حالات مکمل طور پرپُر امن رہے ،پولیس کرائم ڈائری کے مطابق دونوں تھانوں کی حدود میں کوئی واردات نہیں ہوئی ، وا قعہ سے متعلق پولیس نے تاحال ایف آئی آر بھی درج نہیں کی۔ پولیس نے ایس پی کے ڈرائیور اور آپریٹر کو تحویل میں لے رکھا ہے جبکہ تحقیقاتی ٹیم نے متوفی ایس پی کی سرکاری گاڑی سے تمام شواہد اکٹھے کر کے انہیں ریکارڈ کا حصہ بنا لیا ہے اور ایس پی عدیل اکبر کیساتھ موجود ڈرائیور اور آپریٹر کے ابتدائی بیانات قلم بند کر لئے ہیں اوران سے الگ الگ تحقیقات جاری ہیں ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تحقیقاتی ٹیم پیر کو وزیر داخلہ کو رپورٹ دے گی ۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ تحقیقات شفاف اور غیر جانبدارانہ انداز میں کی جا رہی ہیں، دوسری طرف پولیس افسران و اہلکاروں میں بھی متوفی ایس پی کی خود کشی موضوع بحث ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:حصص کی فروخت کا دباؤ،185ارب خسارہ

ڈالر کی قدر مزیدکم،تولہ سونا 2ہزار روپے سستا

مرکنٹائل ایکسچینج میں46ارب کے 55159 سودے

گوگل جلد پاکستان میں اپنا پہلا دفتر کھولنے جا رہا ہے ،پاشا

نیشنل بینک اور نیشنل کلیئرنگ کمپنی کے درمیان اشتراک

درآمدات پرمال برداری اخراجات میں کمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
غرارہ اور تہذیبی حساسیت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
زمین پر چلو پھرو اور دیکھو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب: مقامی حکومتوں کے انتخابات پھر ملتوی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
انتہا پسندی اور عصبیت امت کیلئے زہر قاتل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی ادارے بمقابلہ ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak