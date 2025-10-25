ایس پی کی خودکشی :کرائم ڈائری میں ذکرنہ FIRدرج ہوئی
ڈرائیور ، آپریٹر زیر حراست ، واقعہ کے تیسرے روز بھی حقائق سامنے نہ آ سکے
اسلام آباد (عادل تنولی )ایس پی انڈسٹریل ایریا عدیل اکبر کی مبینہ خودکشی کے وا قعہ نے پولیس افسران اور انتظامی حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے ۔ واقعہ کی وجوہات جاننے کیلئے تین ڈی آئی جیز پر مشتمل ایک اعلیٰ سطح ٹیم نے تحقیقا ت شرو ع کردیں ، خودکشی واقعہ کے تیسرے روز بھی حقائق سامنے نہ آ سکے ، 23 اکتوبر کو شاہراہ دستور پر ایس پی کی خود کشی سے متعلق اسلام آباد پولیس کی جانب سے مرتب کی گئی کرائم ڈائری میں وا قہ کا ذکر تک نہیں کیا گیا ۔تھانہ آبپارہ اور سیکرٹریٹ میں حالات مکمل طور پرپُر امن رہے ،پولیس کرائم ڈائری کے مطابق دونوں تھانوں کی حدود میں کوئی واردات نہیں ہوئی ، وا قعہ سے متعلق پولیس نے تاحال ایف آئی آر بھی درج نہیں کی۔ پولیس نے ایس پی کے ڈرائیور اور آپریٹر کو تحویل میں لے رکھا ہے جبکہ تحقیقاتی ٹیم نے متوفی ایس پی کی سرکاری گاڑی سے تمام شواہد اکٹھے کر کے انہیں ریکارڈ کا حصہ بنا لیا ہے اور ایس پی عدیل اکبر کیساتھ موجود ڈرائیور اور آپریٹر کے ابتدائی بیانات قلم بند کر لئے ہیں اوران سے الگ الگ تحقیقات جاری ہیں ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تحقیقاتی ٹیم پیر کو وزیر داخلہ کو رپورٹ دے گی ۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ تحقیقات شفاف اور غیر جانبدارانہ انداز میں کی جا رہی ہیں، دوسری طرف پولیس افسران و اہلکاروں میں بھی متوفی ایس پی کی خود کشی موضوع بحث ہے ۔