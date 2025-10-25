صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خیبرپختونخوا کو گندم کی فراہمی پر عائد پابندی ختم کی جائے احمد کنڈی کا رانا ثنا اللہ کو خط

خیبرپختونخوا کو گندم کی فراہمی پر عائد پابندی ختم کی جائے احمد کنڈی کا رانا ثنا اللہ کو خط

اسلام آباد(سٹاف رپورٹر) خیبرپختونخوا اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرینز کے پارلیمانی لیڈر احمد کنڈی نے وفاقی وزیر بین الصوبائی رابطہ رانا ثنائاللہ خان کو خط لکھ۔۔۔

 کر گندم کی خیبرپختونخوا کو فراہمی پر عائد غیر آئینی پابندیوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 151 کے تحت صوبوں کے درمیان تجارت، کاروبار اور اشیائے خورد و نوش کی ترسیل پر کسی قسم کی رکاوٹ آئینی تقاضوں کے منافی ہے ، احمد کنڈی نے واضح کیا کہ خیبرپختونخوا گندم کی کمی والا صوبہ ہے اور دیگر صوبوں سے گندم کی ترسیل پر انحصار کرتا ہے ، اس حوالے سے انہوں نے وفاقی حکومت کو خبردار کیا کہ ایسی پابندیاں نہ صرف آٹے کی مصنوعی قلت اور قیمتوں میں اضافے کا باعث بنیں گی بلکہ عوامی مشکلات میں بھی اضافہ کریں گی، انہوں نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پرپابندی اٹھائیں ۔

