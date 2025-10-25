صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور سے کراچی جانیوالی ٹرین کی دوبوگیاں پٹری سے اتر گئیں

  • پاکستان
سپیڈ کم ہونے سے بڑا سانحہ ٹل گیا، مسافر محفوظ، امدادی کارروائیاں تاخیر کا شکار

وہاڑی،بوریوالا،گگو منڈی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی، نامہ نگار،نمائندہ دنیا)لاہور سے براستہ پاکپتن کراچی جانے والی مسافر ٹرین فرید ایکسپریس کی گگو منڈی کے قریب دوبوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں۔ تفصیل کے مطابق ٹرین ریلوے سٹیشن سے روانہ ہونے کے بعد اندرونی سگنلز کے قریب پہنچی تو ایک بوگی کے چار وہیل نیچے سے نکل گئے جس کے نتیجے میں دو بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں، ریلوے ٹریک کو بھی نقصان پہنچا، تاہم خوش قسمتی سے ٹرین کی رفتار کم ہونے کے باعث کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ عینی شاہدین کے مطابق حادثے کے بعد مسافروں میں خوف ہراس پھیل گیا جبکہ ریلوے حکام کی امدادی کارروائیاں تاخیر کا شکار رہیں۔ دو گھنٹے گزرنے کے باوجود ریلیف آپریشن شروع نہ ہونے سے مسافروں کوجن میں خواتین، بچے اور بزرگ شامل تھے شدید پریشانی کا سامنا رہا۔ متاثرہ مسافروں نے وفاقی وزیرِ ریلوے سے فوری نوٹس لے کر ٹرینوں کی فنی حالت بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے ۔ریلوے ذرائع کے مطابق پٹڑی کو بحال کرنے اور متاثرہ بوگیوں کو دوبارہ لائن پر چڑھانے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں، حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے انکوائری کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔

