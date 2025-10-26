پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنانے کا فیصلہ، صدر زرداری نے تحریک عدم اعتماد کی منظوری دیدی
بلاول بھٹو کیساتھ پارلیمانی گروپ کی مشاورت کے بعد صدر آصف زرداری کی زیر صدارت اجلاس میں ریاستی حکومت کی تبدیلی سے متعلق فیصلوں کی منظوری دی گئی نئے وزیراعظم کا اعلان بلاول کریں گے ، چودھری یاسین، لطیف اکبر ، سردار یعقوب مضبوط امیدوار ، سنا ہے کہ مسلم لیگ (ن)نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے :قمرکائرہ
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک) چیئرمین پیپلزپارٹی بلاول بھٹو کی زیر صدارت اجلاس میں پیپلزپارٹی نے آزادکشمیر میں اپنی حکومت بنانے کا فیصلہ کیا ہے ، صدر آصف علی زرداری نے وزیراعظم آزاد کشمیر کیخلاف تحریک عدم اعتماد کی منظوری دے دی۔پیپلزپارٹی نے آئندہ ہفتے تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا ہے ۔ صدر مملکت نے پیپلز پارٹی اجلاس میں فیصلوں کی توثیق بھی کی۔اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پیپلزپارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین نے کہا کہ ن لیگ وفاق میں ہے تو آزاد کشمیر میں کابینہ میں شمولیت پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے ۔اجلاس میں پارلیمانی پارٹی کے تمام ارکان شریک تھے ۔چودھری یاسین نے کہا کہ اجلاس کے پہلے سیشن کی صدارت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کی، دوسرا سیشن صدر مملکت اور شریک چیئرمین پیپلزپارٹی آصف علی زرداری کی زیرِ صدارت ہوا۔
انہوں نے بتایا کہ اجلاس میں آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال اور حکومت سازی پر تفصیلی غور کیا گیا۔ چودھری یاسین کے مطابق پیپلز پارٹی آزاد کشمیر نے نئی حکومت بنانے کا حتمی فیصلہ کرلیا ہے اور اس حوالے سے بلاول بھٹو دو روز کے بعد وزیراعظم کے نام کا اعلان کریں گے ۔انہوں نے مزید کہاکہ ن لیگ اور ہم ایک پیج پر ہیں، تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو مسلم لیگ ن ہمارے حق میں ووٹ دے گی۔ذرائع کا کہنا ہے کہ وزارت عظمیٰ کے لیے چودھری یاسین، لطیف اکبر اور سردار یعقوب مضبوط امیدوار ہیں۔پیپلز پارٹی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وزیراعظم آزادکشمیر مستعفی نہ ہوئے تو تحریک عدم اعتماد کے لیے نمبر ز پورے ہیں۔ذرائع کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری پیر کے روز حکومت سازی کا باقاعدہ اعلان کریں گے ۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رہنما پیپلزپارٹی قمر زمان کائرہ کا کہنا تھا کہ اجلاس میں آزاد کشمیر میں جاری سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، تمام ممبران نے چیئرمین پیپلزپارٹی کوکھل کر اپنی آرا سے آگاہ کیا۔قمر کائرہکا کہنا تھا کہ جب بھی حکومت بنائی جاتی ہے ، تو اس کے لیے نمبرز پورے ہوتے ہیں تو کوشش کی جاتی ہے ۔انہوں نے کہا کہ ہم نے میڈیا کے ذریعے سنا ہے کہ مسلم لیگ (ن) نے اپنا کوئی فیصلہ کیا ہے ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے ، ابھی تک باضابطہ طور پر انہوں نے اپنے فیصلے سے آگاہ نہیں کیا۔قمر کائرہ سے پوچھا گیا کہ انوار الحق کو تبدیل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیا وہ ریاست کے بہترین مفاد میں کام نہیں کررہے تھے ؟ اس کے جواب میں قمر زمان کائرہ کا کہنا تھا کہ آپ کا سوال قبل از وقت ہے ، میں نے اب تک ایسے عندیے کا اظہار نہیں کیا، میں نے تو یہ کہا کہ آزاد کشمیر میں جو صورتحال ہے ، اس پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔