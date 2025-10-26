فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مصری صدر سے ملاقات، سٹریٹجک مفادات میں ہم آہنگی پر زور
دونوں رہنماؤں میں دوستانہ تعلقات کی مشترکہ تاریخ اور تمام شعبوں میں تعاون کو مزید وسیع کرنے پر بھی بات چیت مصر کا امن و استحکام میں کلیدی کردار؍:عاصم منیر،عالمی اور امت کے اہم معاملات میں پاکستان کا مثبت کردار رہا:السیسی
راولپنڈی(اے پی پی،مانیٹرنگ ڈیسک)فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے قاہرہ میں اتحادیہ صدارتی محل میں مصری صدر عبدالفتاح السیسی سے ملاقات کی، جس میں دوطرفہ دیرینہ دوستی کا اعادہ کرتے ہوئے سٹریٹجک مفادات سے متعلق معاملات میں ہم آہنگی پر زوردیا گیا۔ پاک فوج کے محکمہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر)نے اپنے اعلامیے میں بتایا کہ آرمی چیف کی مصر کے صدر کے ساتھ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خطے کے امن و استحکام میں کلیدی کردار پر مصری قیادت کی تعریف کی جبکہ عبدالفتاح السیسی نے عالمی اور امت مسلمہ کے لیے اہمیت کے حامل معاملات میں پاکستان کے مثبت اور فعال کردار کو سراہا۔
دونوں رہنماؤں نے باہمی سٹریٹجک مفادات اور عوام سے عوام کے رابطوں کو مضبوط بنانے کے معاملات پر ہم آہنگی کی اہمیت پر زور دیا۔اہم ملاقات میں دوستانہ تعلقات کی مشترکہ تاریخ اور تمام شعبوں میں تعاون کو مزید وسیع کرنے پر بھی بات چیت کی گئی۔ملاقات گرمجوشی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی، دونوں فریقوں نے کہاکہ مضبوط اقتصادی اور سکیورٹی ڈائیلاگ پاکستان، مصر اور وسیع تر خطے میں امن، استحکام اور سلامتی میں اہم کردار ادا کرے گا۔