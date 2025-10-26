ماضی میں بلوچستان کو نظر انداز کرنے پر خود احتسابی کریں : شہباز شریف
بلوچستان کی ترقی پاکستان کی مجموعی خوشحالی سے جڑی ،افسوس یہاں کی دولت اب بھی زمین میں دفن ، نکالا نہیں جاسکا 2018میں دہشتگردی کا مکمل خاتمہ کر دیا تھا تو پھر فاصلے اور شکایات کیوں اور کیسے پیدا ہوئیں؟قومی ورکشاپ سے خطاب
اسلام آباد(نیوز ایجنسیاں، مانیٹرنگ ڈیسک)وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ماضی میں بلوچستان کو نظر انداز کرنے پر خود احتسابی کریں ، اللہ نے بلوچستان کو بے شمار قدرتی وسائل سے نوازا ہے لیکن افسوس بلوچستان کی دولت ابھی بھی زمین کے اندر دفن ہے ،اسے نکالا نہیں جاسکا،بلوچستان کی ترقی پاکستان کی مجموعی خوشحالی سے جڑی ہے ، اس کیلئے مالی وسائل کی بھی ضرورت ہے ، آج جائزہ لینا ہوگا کہ جب 2018میں دہشتگردی کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا تھا تو پھر فاصلے اور شکایات کیوں اور کیسے پیدا ہوئیں ، یہ چبھتا ہوا سوال ہے جس کا جواب تلاش کرنا ہے ، مسائل کو ان کے حقیقی تناظر میں سمجھنا ہوگا اور سب کو مل کر ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہو گا ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔ اس موقع پر وفاقی وزرا ، ارکان اسمبلی ، اہل دانش اور سرکاری افسران کی بڑی تعداد موجود تھی۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ بلوچستان ملک کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے ، بلوچ رہنماؤں نے رضا کارانہ طور پر پاکستان کے ساتھ الحاق کا تاریخی فیصلہ کیا تھا، اس صوبے کی تاریخ ، ثقافت اور روایات اسے منفرد بناتی ہیں۔
صوبے میں بلوچ اور پختون سمیت مختلف برادریاں اور قبائل آباد ہیں، ان میں دیرپا ہم آہنگی قائم رہی، بلوچ عوام ہمیشہ کشادہ دل اور مہمان نواز رہے ہیں ،پنجابی مہاجرین سمیت سب عرصہ دراز سے مل کر ہم آہنگی کیساتھ رہتے رہے ، بلوچستان کی روایات اور ثقافت قابل فخر ہے ۔ پھیلے ہوئے رقبے اور آبادی کیلئے سڑکوں کے مضبوط انفراسٹرکچر کے بغیر تعلیم ، صحت ،روزگار کی سہولیات اور صنعت کی ترقی ممکن نہیں، دور دراز آبادیوں تک بجلی اور سڑکوں کی فراہمی بڑا مسئلہ ہے ،صوبے کی جغرافیائی ساخت ترقی کے سفر کیلئے چیلنج بن گئی ہے ۔ وزیر اعظم نے کہا 2010 میں جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھا تو تین روز تک لاہور میں این ایف سی کا اجلاس ہوا، اس این ایف سی ایوارڈ میں پنجاب نے تاریخی قربانی دی، ہم پہلے پاکستانی اور بعد میں صوبوں کے مکین ہیں،صوبوں کے درمیان اتفاق رائے پاکستان کی مضبوطی کی بنیاد ہے ، اس ایوارڈ پر اتفاق رائے کے بعد ہم سب مینار پاکستان گئے اور اس عہد کی تجدید کی کہ پاکستان کو قائد کے خوابوں کی تعبیر بنائیں گے ۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ سب سے پہلے ہے اس کے بعد ہم بلوچ، سندھی، پنجابی اور پشتون ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ صوبوں کے درمیان اتفاق رائے پاکستان کی مضبوطی کی بنیاد ہے ، وفاق کی روح باہمی قربانی اور بھائی چارے میں پوشیدہ ہے ، انہوں نے کہا کہ کراچی تا چمن روڈ کو خونیں روڈ کہا جاتا تھا، بے تحاشا حادثات ہوتے تھے ، پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوئی تو اس کا فائدہ براہِ راست عوام کو منتقل کرنے کے بجائے ساڑھے تین سو ارب روپے کے تخمینے سے اس شاہراہ کو دو رویہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا، ہم چاہتے ہیں کہ خونیں روڈ کو امن کی سڑک میں تبدیل کردیا جائے ، امن ، اتحاد اور بھائی چارہ ہی ترقی کی ضمانت ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے تمام صوبے ایک خاندان ہیں ،پاکستان فیملی ، محبت ، اخوت اور یقین کے ساتھ ہمیں مل کر رہنا ہو گا ، اتحاد ، محبت اور عزم سے بلوچستان سے پشاور تک ترقی ممکن ہے ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ مسائل آج بھی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے ، پاکستان ہمارا گھرانہ ہے ، کہیں آگ لگے گی تو اسے مل کر بجھانا ہوگا، امن اور ترقی کو مشعلِ راہ بنانا ہے ، یکجہتی ،ایثار اور قربانی سے کام لیکر پاکستان کو عظیم ملک بنانا ہے ۔