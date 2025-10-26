مریم نواز کا ایئر پنجاب کے جلد آغاز کا حکم : لاہور سے اسلام آباد فلائٹ روٹ فائنل
لاہور(دنیانیوز)وزیراعلیٰ مریم نوا زشریف نے ایئر پنجاب کو جلد از جلد فنکشنل کرنے کا حکم دے دیا ،انہوں نے ایئر پنجاب کے فیز ون کے لئے کارروائی جلدمکمل کرنے اورجدید اور آرام دہ طیارے لیز پر حاصل کرنے کی ہدایت کی وزیراعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں ایئرپنجاب پراجیکٹ پر پیشرفت کا تفصیلی جائزہ لیاگیا،مریم نواز کو ایئر پنجاب پراجیکٹ سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔اجلاس میں لاہور سے اسلام آباد ایئرپنجاب کے فلائٹ روٹ پر اتفاق کیاگیا۔اجلاس میں مری گلاس ٹرین پراجیکٹ کا بھی جائزہ لیا گیا،وزیراعلیٰ نے مری گلاس ٹرین پراجیکٹ کے لئے ممکنہ اقدامات کی ہدایت کی ۔ وزیراعلیٰ مریم نواز نے گوجرانوالہ اور کمالیہ میں ٹریفک حادثات میں نو افراد کے جاں بحق ہونے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار خاندانوں سے دلی ہمدردی و تعزیت کااظہار کیا۔