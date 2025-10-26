صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی آئی اے پرواز 5سال بعد مانچسٹر پہنچ گئی، پاکستان کا تشخص بحال ہورہا : وزیراعظم کی مبارکباد

  • پاکستان
پی آئی اے پرواز 5سال بعد مانچسٹر پہنچ گئی، پاکستان کا تشخص بحال ہورہا : وزیراعظم کی مبارکباد

اسلام آباد ایئرپورٹ پر شاندار تقریب ، خواجہ آصف ، برطانوی ہائی کمشنر کی شرکت، پرواز کا مانچسٹر ایئر پورٹ پر بھی استقبال پی آئی اے کو منافع بخش ادارہ بنائینگے :وزیردفاع ، تجارت و سیاحت کافروغ ،عوام میں تعلقات مضبوط ہونگے :برٹش ہائی کمشنر

 اسلام آباد (دنیا نیوز،نیوز ایجنسیاں،مانیٹرنگ ڈیسک ) پی آئی اے نے پانچ سال بعد برطانیہ کے لیے پروازوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا ،اسلام آباد سے پہلی پرواز 350 مسافروں کو لے کر مانچسٹر پہنچ گئی ۔مانچسٹر ایئر پورٹ پر پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل ،ممبران پارلیمنٹ ،قونصلرز،سیاسی ،سماجی، کاروباری شخصیات اورسول سوسائٹی کے افراد نے پرواز کا شاندار استقبال کیا ،قبل ازیںاسلام آباد ایئرپورٹ پر ایک شاندار تقریب منعقد کی گئی جس میں وزیر دفاع خواجہ آصف، برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ، ایوی ایشن حکام اور پی آئی اے انتظامیہ سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پی آئی اے پر عائد پابندی سے حکومت کو بڑا نقصان ہوا تاہم ہم نے قومی ایئرلائن کے معیار کو دوبارہ بحال کیا ، پی آئی اے کے روٹس کی بحالی پاکستان کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے اور مانچسٹر کے لیے پرواز کا آغاز ایک شاندار آغاز ثابت ہوگا۔

خواجہ آصف نے برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ کے تعاون کو کلیدی قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ایک مثبت اور تعمیری کردار ادا کیا ۔جلد لندن اور برمنگھم کے لیے پروازیں شروع کی جائیں گی ۔حکومت پی آئی اے کو منافع بخش ادارہ بنائے گی ۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے پی آئی اے کی برطانیہ کی فضاؤں میں واپسی کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا یہ نیا فضائی رابطہ پاکستان اور برطانیہ کے عوام کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔ برطانوی ہائی کمشنرنے کہا کہ فضائی رابطے کی بحالی سے تجارت اور سیاحت کو فروغ ملے گا اور برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے لیے سفر آسان ہوگا۔ علاوہ ازیں وزیرِ اعظم نے ایک بیان میں براہ راست پروازوں کے آغاز پر پوری قوم بالخصوص برطانیہ میں پاکستانیوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا پابندی کی وجہ سے پی آئی اے کی ساکھ کو نقصان پہنچا جس کو کئی برس کی محنت کے بعد بحال کیا گیاْ براہ راست پروازوں سے برطانیہ میں مقیم پاکستانی برادری مستفید ہوگی۔ پاکستان کا پوری دنیا میں تشخص بحال ہو رہا ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ٹرمپ کا دورہ ایشیا،قطری امیر ،وزیر اعظم سے ملاقات

اقوام متحدہ غزہ کے عوام کی حفاظت میں ناکام رہا:برازیلین صدر

ترک حکومت کا اپوزیشن ٹی وی چینل پر کنٹرول ،چیف ایڈیٹر جاسوسی کے الزام میں گرفتار

27اکتوبریوم سیاہ مقبوضہ کشمیر میں پوسٹر چسپاں

اقوام متحدہ کا پہلا سائبر کرائم معاہدہ 60ممالک نے دستخط کر دئیے

تھائی لینڈ کی سابقہ ملکہ 93 برس کی عمر میں چل بسیں

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کیوں؟ پاکستان کو ’’نظر انداز‘‘ نہیں کیا جا سکتا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عیاشی کے لمحات
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ارشد شریف کے بغیر تین سال
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی مستقبل پر نظر
رشید صافی
کنور دلشاد
طالبان رجیم اور پاکستان کی فکری ذمہ داری
کنور دلشاد
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کا ہائپرسپیکٹرل سیٹلائٹ‘ اہم سنگِ میل!
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak