دہشتگردی اور خوارج کیخلاف موثر اقدامات کئے : دشمن کی جارحیت پر فوج اور عوام ڈٹ کر کھڑے ہونگے : فوجی ترجمان
ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی مردان کی یونیورسٹیز اور مدارس کے اساتذہ و طلبہ کیساتھ خصوصی نشست ابہام دور،ملکی سلامتی اور استحکام کے حصول کیلئے خیبر پختونخوا کے نوجوان پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں:طلبہ و اساتذہ
راولپنڈی(خصوصی نیوز رپورٹر)ڈی جی آئی ایس پی آرلیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردی اور فتنہ الخوارج کے خلاف موثر اقدامات کیے ہیں جبکہ دشمن کی کسی بھی جارحیت کے خلاف پاک فوج اور عوام سیسہ پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی مردان کی مختلف یونیورسٹیز اور مدارس کے اساتذہ اور طلبہ سے خصوصی نشست ہوئی، خصوصی نشست میں عبد الولی خان یونیورسٹی، ویمن یونیورسٹی، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی اور مدارس کے طلبہ اور اساتذہ شریک ہوئے ۔لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے معرکہ حق، حالیہ پاک-افغان کشیدگی اور سکیورٹی صورتحال سمیت مختلف اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔
مردان کی جامعات اور مدارس کے اساتذہ اور طلبہ سے خصوصی گفتگو کے دوران لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا دشمن کی کسی بھی جارحیت پرپاک فوج اور عوام ڈٹ کر کھڑے ہوں گے ۔ڈی جی آئی ایس پی نے واضح کیا کہ پاکستان نے دہشت گردی اور خوارج کے خلاف موثر اقدامات کیے ہیں اور دشمن کی کسی بھی جارحیت کے خلاف پاک فوج اور عوام سیسہ پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوں گے ۔اس دوران، طلبہ اور اساتذہ کی جانب سے شہیدوں اور غازیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا، ان کا کہنا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو سے ہمارے پاک افواج کے بارے میں بہت سے ابہام دور ہو گئے ہیں۔
طلبہ کا کہنا تھا کہ قوم امن کی کاوشوں اور ملک کی ترقی میں پاک فوج کے کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے جب کہ ملکی سلامتی اور استحکام کے حصول کے لیے خیبر پختونخوا کے نوجوان پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔شرکا کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں اس بات کی آگاہی ملی کہ کس طرح ملک دشمن عناصر ہمارے ملک اور افواج کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرتے ہیں۔اساتذہ نے کہا کہ افواج پاکستان کی ملک کو درپیش خطرات کے خاتمے کے لیے بے پناہ قربانیاں ہیں، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔