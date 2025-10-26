قبائل پاکستانی ہیں اور رہیں گے، ہمیں بھیک نہیں اپنا حق چاہیے : وزیر اعلیٰ پختونخوا
ضم اضلاع کے بقایاجات فوری ادا کئے جائیں، ہر ضلع میں امن جرگوں کا انعقاد کرینگے :سہیل آفریدی ،باڑہ میں خطاب تحریک انصاف کی سینئر قیادت کا اجلاس ،امن وامان کی صورتحال پرغور ،خیبر پختونخوا اسمبلی میں امن جرگہ بلانے کا فیصلہ
پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک )وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ قبائل اپنی مرضی سے پاکستان میں شامل ہوئے پاکستانی ہیں اور رہیں گے ،ضم اضلاع کے بقایاجات فوری ادا کئے جائیں، ہمیں بھیک نہیں ، اپنا حق چاہئے ۔سہیل آفریدی نے باڑہ میں امن جرگے سے خطاب کرتے ہوئے کہاکہ میری نامزدگی پر اعتراضات اٹھائے گئے ، ہم ہر ضلع میں امن جرگوں کا انعقاد کریں گے۔ دوسری طرف وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں امن جرگہ بلانے کا فیصلہ کیا ہے جس میں سابق وزرائے اعلیٰ، گورنرز، علما، مشران، سول سوسائٹی، وکلا اور اہم شخصیات کو مدعو کیا جائے گا۔
وزیرِ اعلیٰ ہاؤس پشاور میں پاکستان تحریکِ انصاف کی سینئر قیادت کا اہم اجلاس گزشتہ روز ہوا جس میں چیئرمین بیرسٹرگوہر، وزیرِ اعلیٰ سہیل آفریدی، جنید اکبر، اسد قیصر و دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔اجلاس میں صوبے کی امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی غور کیا گیا اور ہنگو بم دھماکے کے واقعہ پر اظہارِ افسوس اور شہید پولیس اہلکاروں کے ایصالِ ثواب کیلئے دعا کی گئی، اجلاس کے شرکا نے پولیس کی قربانیوں کو خراجِ تحسین پیش کیا ۔اجلاس کے دوران سہیل آفریدی نے اسمبلی میں امن جرگہ بلانے کا فیصلہ کیا ۔ان کا کہناتھاکہ امن جرگے کامقصد دہشت گردی کے خاتمے اور پائیدار امن کیلئے متفقہ حکمتِ عملی کی تشکیل ہے ،صوبائی حکومت پولیس فورس کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ، پولیس کو جدید آلات، تربیت اور وسائل کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے ۔