صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قبائل پاکستانی ہیں اور رہیں گے، ہمیں بھیک نہیں اپنا حق چاہیے : وزیر اعلیٰ پختونخوا

  • پاکستان
قبائل پاکستانی ہیں اور رہیں گے، ہمیں بھیک نہیں اپنا حق چاہیے : وزیر اعلیٰ پختونخوا

ضم اضلاع کے بقایاجات فوری ادا کئے جائیں، ہر ضلع میں امن جرگوں کا انعقاد کرینگے :سہیل آفریدی ،باڑہ میں خطاب تحریک انصاف کی سینئر قیادت کا اجلاس ،امن وامان کی صورتحال پرغور ،خیبر پختونخوا اسمبلی میں امن جرگہ بلانے کا فیصلہ

پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک )وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ قبائل اپنی مرضی سے پاکستان میں شامل ہوئے پاکستانی ہیں اور رہیں گے ،ضم اضلاع کے بقایاجات فوری ادا کئے جائیں، ہمیں بھیک نہیں ، اپنا حق چاہئے ۔سہیل آفریدی نے باڑہ میں  امن جرگے  سے خطاب کرتے ہوئے کہاکہ میری نامزدگی پر اعتراضات اٹھائے گئے ، ہم ہر ضلع میں امن جرگوں کا انعقاد کریں گے۔ دوسری طرف وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں امن جرگہ بلانے کا فیصلہ کیا ہے جس میں سابق وزرائے اعلیٰ، گورنرز، علما، مشران، سول سوسائٹی، وکلا اور اہم شخصیات کو مدعو کیا جائے گا۔

وزیرِ اعلیٰ ہاؤس پشاور میں پاکستان تحریکِ انصاف کی سینئر قیادت کا اہم اجلاس گزشتہ روز ہوا جس میں چیئرمین بیرسٹرگوہر، وزیرِ اعلیٰ سہیل آفریدی، جنید اکبر، اسد قیصر و دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔اجلاس میں صوبے کی امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی غور کیا گیا اور ہنگو بم دھماکے کے واقعہ پر اظہارِ افسوس اور شہید پولیس اہلکاروں کے ایصالِ ثواب کیلئے دعا کی گئی، اجلاس کے شرکا نے پولیس کی قربانیوں کو خراجِ تحسین پیش کیا ۔اجلاس کے دوران سہیل آفریدی نے اسمبلی میں امن جرگہ بلانے کا فیصلہ کیا ۔ان کا کہناتھاکہ امن جرگے کامقصد دہشت گردی کے خاتمے اور پائیدار امن کیلئے متفقہ حکمتِ عملی کی تشکیل ہے ،صوبائی حکومت پولیس فورس کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ، پولیس کو جدید آلات، تربیت اور وسائل کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

فیصل قریشی آج اور ریما خان کل سالگرہ منائیں گے

فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی کی اعزازات واپس کرنے کی دھمکی

گلوکارہ ثمرہ خان آج کراچی میں آوازکاجادوجگائیں گی

خوبرو اداکارہ نیئر سلطانہ کی 33ویں برسی کل منائی جائے گی

کوئی فیلو پلاسٹی نامی سرجری نہیں کروائی :جھانوی کپور

بھارتی اداکار ستیش شاہ 74 برس کی عمر میں چلے بسے

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کیوں؟ پاکستان کو ’’نظر انداز‘‘ نہیں کیا جا سکتا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عیاشی کے لمحات
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ارشد شریف کے بغیر تین سال
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی مستقبل پر نظر
رشید صافی
کنور دلشاد
طالبان رجیم اور پاکستان کی فکری ذمہ داری
کنور دلشاد
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کا ہائپرسپیکٹرل سیٹلائٹ‘ اہم سنگِ میل!
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak