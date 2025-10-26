صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی :پولیس تشدد سے جاں بحق نوجوان کے ورثا سے مذاکرات کامیاب، احتجاج ختم

  • پاکستان
کراچی :پولیس تشدد سے جاں بحق نوجوان کے ورثا سے مذاکرات کامیاب، احتجاج ختم

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)کراچی میں سی آئی اے، ایس آئی یو پولیس کے ہاتھوں عرفان کے قتل کے واقعہ کے بعد لواحقین اور پولیس کے درمیان مذاکرات 7 گھنٹے بعد کامیاب ہوگئے، جس کے بعد ورثا میت کو آبائی شہر بہاولپور لے کر روانہ ہوگئے۔

سہراب گوٹھ ایدھی سینٹر کے سامنے طویل تعطل کے بعد ٹریفک کی روانی بحال ہوگئی، جبکہ پولیس حکام ٹریفک کی بحالی اور صورتحال کو معمول پر لانے میں مصروف رہے۔ نوجوان کے ورثا نے اپنی مدعیت میں مقدمے کے اندراج کے لیے لاش کے ہمراہ دھرنا دے رکھا تھا۔ جاں بحق نوجوان کے چچا ضیا محمد نے بتایا کہ عرفان پر بدترین تشدد کیا گیا، دم نکلنے کے بعد بھی اس کی لاش پر ڈنڈے برسائے گئے ۔ ضیا محمد واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے آبدیدہ ہوگئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پی ایس ایل ٹیموں کا 10 سالہ معاہدہ ختم ، نئے کی تیاریاں 

وزیراعظم کا جنوبی افریقہ اور پاکستان کرکٹ ٹیموں کے اعزاز میں عشائیہ

ڈپلومیٹک انکلیو میں پیڈل ٹینس کورٹ اور فٹنس ایرینا کا افتتاح

تیسرا ون ڈے :بھارت نے آسٹریلیا کو9 وکٹوں سے شکست دیدی

ویمنز ورلڈ کپ:گروپ کے آخری میچ میں آسٹریلیا کی جنوبی افریقہ کو شکست

ایشین یوتھ گیمز والی بال:پاکستان نے سعودی عرب کو شکست دیدی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کیوں؟ پاکستان کو ’’نظر انداز‘‘ نہیں کیا جا سکتا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عیاشی کے لمحات
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ارشد شریف کے بغیر تین سال
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی مستقبل پر نظر
رشید صافی
کنور دلشاد
طالبان رجیم اور پاکستان کی فکری ذمہ داری
کنور دلشاد
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کا ہائپرسپیکٹرل سیٹلائٹ‘ اہم سنگِ میل!
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak