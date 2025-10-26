کراچی :پولیس تشدد سے جاں بحق نوجوان کے ورثا سے مذاکرات کامیاب، احتجاج ختم
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)کراچی میں سی آئی اے، ایس آئی یو پولیس کے ہاتھوں عرفان کے قتل کے واقعہ کے بعد لواحقین اور پولیس کے درمیان مذاکرات 7 گھنٹے بعد کامیاب ہوگئے، جس کے بعد ورثا میت کو آبائی شہر بہاولپور لے کر روانہ ہوگئے۔
سہراب گوٹھ ایدھی سینٹر کے سامنے طویل تعطل کے بعد ٹریفک کی روانی بحال ہوگئی، جبکہ پولیس حکام ٹریفک کی بحالی اور صورتحال کو معمول پر لانے میں مصروف رہے۔ نوجوان کے ورثا نے اپنی مدعیت میں مقدمے کے اندراج کے لیے لاش کے ہمراہ دھرنا دے رکھا تھا۔ جاں بحق نوجوان کے چچا ضیا محمد نے بتایا کہ عرفان پر بدترین تشدد کیا گیا، دم نکلنے کے بعد بھی اس کی لاش پر ڈنڈے برسائے گئے ۔ ضیا محمد واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے آبدیدہ ہوگئے۔