خیبر پختونخوا ڈینگی فنڈز میں بے ضابطگیاں ، رپورٹ طلب

  • پاکستان
پشاور(عامر جمیل)خیبر پختونخوا میں ڈینگی سے بچاؤ کے اقدامات میں سنگین مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے، چیئرمین وزیرِ اعلیٰ شکایات سیل نے معاملے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے محکمہ صحت سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔

ذرائع کے مطابق ڈینگی سے بچاؤ کے لئے سپرے تک نہ ہوا ، فنڈز کے غلط استعمال اور مالی بے ضابطگیوں کی شکایات سامنے آئی ہیں ، اس مقصد کے لیے 50 کروڑ 50 لاکھ روپے کے فنڈز مختص کئے گئے تھے ۔وزیرِ اعلیٰ شکایات سیل کے اجلاس میں انکشاف ہوا کہ ڈینگی کی روک تھام کے لئے کئے جانے والے اقدامات تسلی بخش نہیں۔ چیئرمین  شکایات سیل سمیع اللہ کی سربراہی میں ایک تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی گئی جو غفلت کے مرتکب افسران کے خلاف کارروائی کی سفارش کرے گی ،کمیٹی نے محکمہ صحت سے ڈینگی اور ملیریا کی روک تھام کے حوالے سے تمام تفصیلات طلب کر لی ہیں، جبکہ متعلقہ محکمے کو منگل تک تفصیلی جواب جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے ۔چیئرمین وزیرِ اعلیٰ شکایات سیل سمیع اللہ نے کہا کہ ڈینگی کی روک تھام میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی، ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی،دوسری جانب خیبر پختونخوا میں ڈینگی کے وار جاری ہیں ، صوبے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 35 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد رواں سال متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد 3587 ہو گئی۔ 

