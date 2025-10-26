پوزیشن ہولڈرز طلبہ ترکیہ کے دورہ کرکے وطن واپس پہنچ گئے
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وزیرِاعظم پاکستان کے خصوصی تعلیمی و ثقافتی تبادلہ پروگرام کے تحت ترکی کا دورہ کرنے والے 70 ہائی اچیورز طلبہ و طالبات اپنے دورے کے بعد گزشتہ روز وطن واپس پہنچ گئے۔
وفد میں شامل 50 بچیاں اور 20 لڑکے پاکستان کے مختلف تعلیمی بورڈز کے نمایاں طلبہ تھے جنہوں نے ترکی میں وزارتِ قومی تعلیم، تعلیمی اداروں، تاریخی و ثقافتی مقامات، اور ورثہ گاہوں کا دورہ کیا۔طلبہ نے اس یادگار تجربے پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے وزیرِاعظم تہہ دل سے شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس پروگرام کو حقیقت کا روپ دیا۔