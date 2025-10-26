کروڑ پتی گھریلو ملازم کے تمام اثاثے ضبط کرنے کا فیصلہ
ملزم کے 4بینک اکاؤنٹس موجود ،ایک کروڑ 86 لاکھ کی ٹرانزیکشنز کے شواہد ملے ہیں
کراچی (سٹاف رپورٹر)ڈیفنس کے بنگلے سے بھاری مالیت کی چوری کرنے والے گھریلو ملازم کے کیس میں پولیس حکام نے ملزم واجد علی کی جائیداد اور دیگر اثاثوں کی تفصیلات حاصل کرنے اور ضبطگی کے لیے انویسٹی گیشن پولیس کو خیبرپختونخوا کے علاقے ہری پور ہزارہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے ۔پولیس حکام کے مطابق 45 ہزار روپے ماہانہ تنخواہ پانے والا گھریلو ملازم کروڑ پتی نکلا۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ ملزم کے چار بینک اکاؤنٹس موجود ہیں جن سے ایک کروڑ 86 لاکھ روپے کی ٹرانزیکشنز کے شواہد ملے ہیں۔ تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ ملزم نے چوری کی رقم سے کراچی کے پوش علاقے میں فلیٹ، جبکہ ہری پور اور اسلام آباد میں پلاٹس خریدے ۔ ملزم کی نشاندہی پر برآمد ہونے والے سونے کی مجموعی مالیت تقریباً سوا کروڑ روپے بتائی جاتی ہے ۔ ملزم 8 برس سے ڈیفنس میں مقیم ایک معمر جوڑے کے گھر ملازم تھا۔ دوران تفتیش ملزم نے اعتراف کیا کہ اس نے جوڑے کا مکمل اعتماد حاصل کیااور اسی دوران ان کے بینک اکاؤنٹس اور لاکرز تک رسائی حاصل کرلی تھی۔