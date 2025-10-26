عام انتخابات کو20ماہ گزرگئے ،70فیصدعذرداریاں زیرالتوا
الیکشن ایکٹ کے مطابق 180روز میں انتخابی عذرداریوں کا فیصلہ کرنا لازم ہے ماضی میں بھی متعدد ارکان سٹے آرڈرز پر اسمبلیوں میں مدت پوری کرچکے ہیں
اسلام آباد(وقار علی سید) عام انتخابات کو بیس ماہ سے زائد وقت گزر گیا تاہم عام انتخابات کے خلاف انتخابی 266عذرداریوں پر تاحال فیصلہ نہ ہوسکا، الیکشن ایکٹ میں دی گئی 180روزہ ڈیڈلائن بھی گزر گئی، مگر صرف115عذرداریوں پر ٹربیونلز نے فیصلے جاری کئے ،الیکشن کمیشن کے اعدادو شمار کے عام انتخابات میں کل 381عذرداریاں دائر ہوئیں، جس میں 266تاحال زیر التوا ہیں،پنجاب میں153،سندھ69، خیبر پختوانخوا 32،بلوچستان 9اور اسلام آباد کے تینوں حلقوں پر انتخابی عذرداریاں زیر لتواء ہیں،پنجاب میں آٹھ ٹربیونلز نے کل197میں سے 44پرفیصلے کئے تاہم اکثریتی153زیرالتواء ہیں۔سندھ کے چار ٹربیونلز نے کل 87عذرداریوں میں صرف 18پرفیصلے کیے ، جبکہ69زیرالتوا ہیں،خیبر پختونخوامیں 5ٹربیونلز میں کل42انتخابی عذرداریاں دائر ہوئیں جس میں 10پرفیصلہ ہوا جبکہ 32زیرالتوا ہیں۔بلوچستان میں تین ٹربیونلز نے سب سے زیادہ 43 پر فیصلے کیے ، 9زیرالتوا ہیں، جبکہ کل 52عذرداریاں دائر ہوئی تھیں۔ وفاقی دارالحکومت کے تینوں حلقوں سے متعلق انتخابی درخواستیں زیرالتوا ہیں۔ ذرائع الیکشن کمیشن کی جانب سے التوا کی وجوہات ٹربیونلز ججز کی مصروفیت اور تاخیر سے تقرریاں بتائی جارہی ہیں،عام انتخابات کے بعد انتخابی عذرداریوں پر فیصلوں میں تاخیر اب تقریباً معمول بن چکا ہے ، ماضی میں بھی متعدد ارکان اعلیٰ عدلیہ سے سٹے آرڈرز پر اسمبلیوں میں اپنی مدت پوری کرچکے ہیں۔