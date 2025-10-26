9مئی کی سزاؤں کیخلاف اپیلوں پر 28 اکتوبر کو سماعت
اعجاز چودھری اوردیگر کی اپیلو ں پرلاہورہائیکورٹ کا 2رکنی بینچ سماعت کریگا اسلام آبا د ہائیکورٹ میں عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے پر4نومبرکوسماعت
لاہور،اسلام آباد (کورٹ رپورٹر،عدالتی رپورٹر)لاہور ہائیکور ٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اعجاز چودھری ،میاں محمود الرشید اور افضال عظیم پاہٹ سمیت دیگرکی 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات میں سزاؤں کے خلاف اپیلیں سماعت کیلئے مقررکردی گئیں،جسٹس سید شہباز علی رضوی اور جسٹس طارق محمود باجوہ پر مشتمل بینچ 28 اکتوبر کو سماعت کرے گا ، انسداد دہشت گردی عدالت میں جج منظر علی گل نے نو مئی عسکری ٹاور حملہ سمیت چار مقدمات کی سماعت کی ۔ڈاکٹر یاسمین راشد کی چار مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر عدالت نے 4نومبر کو پراسیکیوشن سے مقدمات کا ریکارڈ اور وکلا کو دلائل کیلئے طلب کرلیا،اسلام آبا د ہائیکورٹ نے عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کی درخواست سماعت کیلئے مقرر کرلی،رجسٹرار آفس نے کاز لسٹ جاری کردی، جس کے تحت ارباب محمد طاہر 4 نومبر کو سماعت کرینگے ۔