صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ آج ، پی ایم ڈی سی کو 1 ارب 26 کروڑ فیس وصولی

  • پاکستان
ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ آج ، پی ایم ڈی سی کو 1 ارب 26 کروڑ فیس وصولی

فی امیدوار 9ہزار فیس مقرر ،ایک لاکھ 40ہزار امیدواروں نے فیس جمع کرائی پی ایم ڈی سی 1500خرچہ، فی طالبعلم 7500روپے یونیورسٹیوں کو ادا کریگا

 اسلام آباد (نیوز رپورٹر)ملک بھر کے 188 سرکاری و نجی میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لئے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ آج منعقد ہوگا، پی ایم ڈی سی کو ملک بھر سے ایم ڈی  کیٹ ٹیسٹ کی فیس کی مد میں1ارب 26 کروڑ روپے سے زائد رقم موصول ہوئی ، 1لاکھ40ہزار  امیدواروں نے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ میں شرکت کیلئے فیس جمع کرائی ۔ پی ایم ڈی سی نے ٹیسٹ فیس 9 ہزار روپے مقرر کر رکھی ہے ،ذرائع کے مطابق، پی ایم ڈی سی امیدواروں سے حاصل ہونے والی رقم میں سے 21 کروڑ اخراجات کے لئے رکھے گی جبکہ1ارب5کروڑ وفاقی دارالحکومت سمیت چاروں صوبوں کی میڈیکل یونیورسٹیوں کو ادا کرے گی۔پی ایم ڈی سی نے فی امیدوار 1500 روپے اپنے اخراجات اور فی طالبعلم 7500 روپے یونیورسٹیوں کو دینے کا فیصلہ کیا ہے ،ملک میں مجموعی طور پر 121 نجی میڈیکل اور ڈینٹل کالجز ہیں جن میں 77 میڈیکل اور 44 ڈینٹل کالجز شامل ہیں، جبکہ 67 سرکاری کالجز میں 49 میڈیکل اور 18 ڈینٹل کالجز شامل ہیں ۔اعداد و شمار کے مطابق، پنجاب میں 46، سندھ میں 17، خیبرپختونخوا میں 11، آزاد کشمیر اور بلوچستان میں1،1 نجی میڈیکل کالج ہے ، اسی طرح خیبرپختونخوا میں 6، پنجاب میں 25 سندھ میں 12 نجی ڈینٹل کالجز کام کر رہے ہیں ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پی ایس ایل ٹیموں کا 10 سالہ معاہدہ ختم ، نئے کی تیاریاں 

وزیراعظم کا جنوبی افریقہ اور پاکستان کرکٹ ٹیموں کے اعزاز میں عشائیہ

ڈپلومیٹک انکلیو میں پیڈل ٹینس کورٹ اور فٹنس ایرینا کا افتتاح

تیسرا ون ڈے :بھارت نے آسٹریلیا کو9 وکٹوں سے شکست دیدی

ویمنز ورلڈ کپ:گروپ کے آخری میچ میں آسٹریلیا کی جنوبی افریقہ کو شکست

ایشین یوتھ گیمز والی بال:پاکستان نے سعودی عرب کو شکست دیدی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کیوں؟ پاکستان کو ’’نظر انداز‘‘ نہیں کیا جا سکتا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عیاشی کے لمحات
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ارشد شریف کے بغیر تین سال
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی مستقبل پر نظر
رشید صافی
کنور دلشاد
طالبان رجیم اور پاکستان کی فکری ذمہ داری
کنور دلشاد
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کا ہائپرسپیکٹرل سیٹلائٹ‘ اہم سنگِ میل!
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak