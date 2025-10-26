ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ آج ، پی ایم ڈی سی کو 1 ارب 26 کروڑ فیس وصولی
فی امیدوار 9ہزار فیس مقرر ،ایک لاکھ 40ہزار امیدواروں نے فیس جمع کرائی پی ایم ڈی سی 1500خرچہ، فی طالبعلم 7500روپے یونیورسٹیوں کو ادا کریگا
اسلام آباد (نیوز رپورٹر)ملک بھر کے 188 سرکاری و نجی میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لئے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ آج منعقد ہوگا، پی ایم ڈی سی کو ملک بھر سے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کی فیس کی مد میں1ارب 26 کروڑ روپے سے زائد رقم موصول ہوئی ، 1لاکھ40ہزار امیدواروں نے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ میں شرکت کیلئے فیس جمع کرائی ۔ پی ایم ڈی سی نے ٹیسٹ فیس 9 ہزار روپے مقرر کر رکھی ہے ،ذرائع کے مطابق، پی ایم ڈی سی امیدواروں سے حاصل ہونے والی رقم میں سے 21 کروڑ اخراجات کے لئے رکھے گی جبکہ1ارب5کروڑ وفاقی دارالحکومت سمیت چاروں صوبوں کی میڈیکل یونیورسٹیوں کو ادا کرے گی۔پی ایم ڈی سی نے فی امیدوار 1500 روپے اپنے اخراجات اور فی طالبعلم 7500 روپے یونیورسٹیوں کو دینے کا فیصلہ کیا ہے ،ملک میں مجموعی طور پر 121 نجی میڈیکل اور ڈینٹل کالجز ہیں جن میں 77 میڈیکل اور 44 ڈینٹل کالجز شامل ہیں، جبکہ 67 سرکاری کالجز میں 49 میڈیکل اور 18 ڈینٹل کالجز شامل ہیں ۔اعداد و شمار کے مطابق، پنجاب میں 46، سندھ میں 17، خیبرپختونخوا میں 11، آزاد کشمیر اور بلوچستان میں1،1 نجی میڈیکل کالج ہے ، اسی طرح خیبرپختونخوا میں 6، پنجاب میں 25 سندھ میں 12 نجی ڈینٹل کالجز کام کر رہے ہیں ۔