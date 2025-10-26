صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سندھ حکومت نے ہائیکورٹ کافیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کردیا

کے ایم سی کو میدانوں، رفاہی پلاٹوں کے نظم و نسق کے اختیارات کی اجازت دی جائے صوبہ سندھ کو بطور فریق سنے بغیر حکم انصاف کے بنیادی اصول کی خلاف ورزی، موقف

 کراچی (سٹاف رپورٹر)حکومت سندھ نے کراچی میٹرو پولیٹن کارپوریشن کی جانب سے پارکوں اور رفاہی پلاٹوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنر شپ کے تحت نجی کمپنیوں کے حوالے کرنے کے اقدام کو غیرقانونی قرار دینے کے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کردیا۔ ایڈووکیٹ جنرل سندھ کی وساطت سے دائر اپیل میں مؤقف اختیار کیا گیا ہے کہ کے ایم سی کو سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے تحت پارکوں، کھیل کے میدانوں اور دیگر رفاہی پلاٹوں کے نظم و نسق کا مکمل قانونی اختیار حاصل ہے ۔ کے ایم سی نے عوامی مفاد میں پبلک پرائیویٹ  پارٹنرشپ کے تحت معاہدے کیے تاکہ شہری سہولتوں کی بہتری اور دیکھ بھال کو مؤثر بنایا جا سکے ۔ سندھ ہائیکورٹ کا یہ کہنا کہ پارکوں کو کھیل کے میدانوں کے طور پر استعمال کرنا غیر قانونی ہے ، قانون اور  حقائق دونوں کے منافی ہے ۔ صوبہ سندھ کو بطور فریق سنے بغیر حکم انصاف کے بنیادی اصول کی خلاف ورزی ہے ۔ درخواست میں سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ سندھ ہائیکورٹ کے 26 اگست 2025 کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے اور کے ایم سی کو میدانوں، رفاہی پلاٹوں کے نظم و نسق کے اختیارات کی اجازت دی جائے ۔

