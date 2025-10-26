کراچی میں نوجوان عرفان کی ہلاکت کا کیس، تشدد کرنے والے دو اہلکار گرفتار
کراچی (این این آئی) کراچی میں نوجوان عرفان کی ہلاکت کے کیس میں ملوث 2 اہلکاروں کو پولیس نے گرفتار کرلیا ہے۔
پولیس حکام کے مطابق عرفان پر تشدد کرنے والے اے ایس آئی عابد شاہ اور کانسٹیبل آصف علی کو گرفتار کیا گیا ہے ۔پولیس کا بتانا ہے کہ واقعے کا مقدمہ گزشتہ روز درج کیا گیا تھا۔ادھر اہلخانہ عرفان کی لاش سہراب گوٹھ پر لاش رکھ کر احتجاج کررہے ہیں جس کے باعث ٹریفک جام ہوگیا، سہراب گوٹھ سے ناگن چورنگی جانے والی شاہراہ ٹریفک کے لیے بند ہوگئی۔