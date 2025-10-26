صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فرد جرم کیلئے 29 اکتوبر مقرر

  • پاکستان
فرد جرم کیلئے 29 اکتوبر مقرر

اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکہ نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ کے خلاف متنازع ٹویٹ کیس میں ملزموں کی جانب سے سپلیمنٹری چالان پر اعتراضات اور پراسیکیوشن کی جانب سے وائس میچنگ کی متفرق درخواست مسترد کرتے ہوئے 29 اکتوبر کو فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کر دی۔

