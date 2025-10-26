صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرینز کی مرکزی ترجمان شازیہ مری نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سمجھتے ہیں کہ کسان کو مضبوط کرنا دراصل پاکستان کو مضبوط کرنا ہے۔

بلاول کا ویژن واضح ہے ، ترقی کا اصل پیمانہ کسان کی خوشحالی ہے۔ پیپلز پارٹی کے دورِ حکومت میں پاکستان گندم کی قلت سے نکل کر گندم برآمد کرنے والا ملک بنا، جو کسان دوست پالیسیوں کا نتیجہ تھا۔بیان میں شازیہ مری نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری ہمیشہ کسانوں کے ساتھ کھڑے رہے وہ بروقت خریداری اور منصفانہ قیمتوں کے حامی ہیں۔

