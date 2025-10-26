لاہور ہائیکورٹ کا یکم نومبر تک کا روسٹر جاری
لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ میں پرنسپل سیٹ پر کل (پیر سے )10 ڈویژن بینچ ٹیکس، فوجداری، سول اور کمرشل اپیلوں پر سماعت کرینگے۔۔۔
حکم امتناعی، ضمانت، حبس بے جا، اندراج مقدمہ، جائیداد سمیت کیسز پر 24 سنگل بینچ سماعت کرینگے ،چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ کی منظوری کے بعد روسٹر جاری کیا گیا جو یکم نومبر تک نافذ العمل رہے گا،چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ تمام نوعیت کی اپیلوں پر سماعت کرے گا،ٹیکس معاملات پر سماعت کیلئے دو ڈویژن بینچ تشکیل،جسٹس عابد عزیز شیخ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ ٹیکس کمرشل نوعیت کی اپیلوں پر سماعت کرے گا،جسٹس حسن نواز مخدوم کی سربراہی میں دو رکنی بینچ ٹیکس ریفرنسز ،جسٹس شمس محمود مرزا کی سربراہی میں دو رکنی بینچ بینکنگ اور سول اپیلوں،جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نیب، انسداد دہشت گردی کیسز،جسٹس فیصل زمان کی سربراہی میں دو رکنی بینچ سول اپیلوں ،جسٹس شہرام سرور چودھری کی سربراہی میں دو رکنی بینچ قتل، اقدام قتل سمیت فوجداری اپیلوں پر سماعت کرے گا،جسٹس فاروق حیدر کی سربراہی میں دو رکنی بینچ منشیات کیسز،جسٹس احمد ندیم ارشد کی سربراہی میں دو رکنی بینچ سول نوعیت کی اپیلوں اور جسٹس سلطان تنویر احمد کی سربراہی میں دو رکنی بینچ تمام نوعیت کی سول اپیلوں پر سماعت کرے گا۔