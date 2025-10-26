کراچی:حاظم بھنگوار کو بہترین اسسٹنٹ کمشنر کے ایوارڈ سے نواز دیا گیا
کراچی (آئی این پی) حاظم بھنگوار کو بہترین اسسٹنٹ کمشنر کے ایوارڈ سے نواز دیا گیا ۔ کمشنر کراچی نے کہا کہ حاظم بھنگوار نے دن رات کام کر کے شاندار کارکردگی دکھائی۔
کمشنر کراچی حسن نقوی نے بہترین کارکردگی پر اسسٹنٹ کمشنر حاظم کو ایوارڈ سے نوازا۔ اس موقع پر ایڈیشنل آئی جی کراچی بھی موجود تھے ، جنہوں نے کمشنر کے ہمراہ حاظم بھنگوار کو شیلڈ پیش کی۔کمشنر کراچی نے کہا کہ تمام اسسٹنٹ کمشنرز اپنی کارکردگی مزید بہتر بنائیں اور شہر کی خدمت کے لیے بھرپور جذبے سے کام کریں۔ان کا کہنا تھا حاظم نے دن رات کام کر کے شاندار کارکردگی دکھائی، ان کی خدمات پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔کمشنر حسن نقوی نے کہا وہ نئے سی ایس پی افسران کیلئے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کی کارکردگی دیگر افسران کیلئے ایک مثال ہے ۔