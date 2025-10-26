آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین کے سپیشل بچوں کے علاج کیلئے 37 لاکھ سے زائدکے فنڈز جاری کر دئیے
لاہور(اے پی پی)انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور پولیس ملازمین کے سپیشل بچوں کی فلاح و بہبود اور بحالی کے لیے عملی اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں جس کے تسلسل میں پولیس ملازمین کے سیریبل پالسی کے مرض میں مبتلا بچوں کے لیے 37 لاکھ 50 ہزار روپے کے فنڈز جاری کر د ئیے گئے ہیں۔
ترجمان پنجاب پولیس نے بتایا کہ پولیس ملازمین کے 125 سپیشل بچوں کو 30 ہزار روپے فی کس دئیے گئے ہیں۔ بچوں کی ویلفیئر کے لیے ماہانہ 10 ہزار روپے فی بچہ دئیے جا رہے ہیں جبکہ رواں سال کے دوران ان سپیشل بچوں کو مجموعی طور پر 07 کروڑ 24 لاکھ 60 ہزار روپے فراہم کیے جا چکے ہیں۔آئی جی پنجاب نے کہا کہ پولیس ملازمین کے سپیشل بچوں کے علاج معالجے اور بحالی کے لیے بہترین اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس ملازمین کے سپیشل بچوں کی زندگی کو آسان، باوقار اور بہتر بنانے کے لیے ویلفیئر کے عمل کو مزید وسعت دی جا رہی ہے۔