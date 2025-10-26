پاک افغان کشیدگی سے سرحدی راستے 14 ویں روز بھی بند
گاڑیوں کی قطاریں، پھل سبزیاں خراب،1200خالی کنٹینرزپاکستان واپس جھڑپوں کے بعد سے اب تک 10ہزار افغان شہریوں کو واپس بھیجا گیا ہے
کوئٹہ،پشاور (آئی این پی )پاک افغان کشیدگی کے باعث چمن، خیبر، جنوبی و شمالی وزیرستان اور ضلع کرم کے سرحدی راستے 14 ویں روز بھی بند رہے ،باب دوستی، طورخم، خرلاچی، انگور اڈا ، غلام خان سرحد پر سینکڑوں مال بردار گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں۔کسٹم حکام کے مطابق چمن میں باب دوستی کے گیٹ 4 سے صرف افغان شہریوں کولے جانیوالی گاڑیوں کو افغانستان جانے کی اجازت دی جارہی ہے جھڑپوں کے بعد سے اب تک 10ہزار افغان شہریوں کو واپس بھیجا جا چکا ہے جبکہ 1200خالی کنٹینرز واپس پاکستان میں داخل ہوئے ہیں جھڑپوں میں متاثرہ ٹریڈ روٹس اور متاثرہ مقامات سے ملبہ تاحال ہٹایا نہیں جاسکا باب دوستی کھلنے کی صورت میں ٹرانزٹ کنٹینرز کو مرحلہ وار بحال کر نے کی تجویز ہے باب دوستی کسٹم اور چمن سے کراچی روٹ پر سینکڑوں مال بردار ٹرک، کنٹینرز کھڑے ہیں، دونوں جانب پھنسی گاڑیوں میں گوشت، پھل، سبزیاں، جوس خراب ہورہے ہیں۔خیبر میں طور خم تجارتی گزرگاہ اور جنوبی وزیرستان میں انگور اڈا،شمالی وزیرستان میں غلام خان اور ضلع کرم میں خرلاچی سرحدیں بھی بند ہیں جس سے کارگو گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔