پنجاب اسمبلی کے 33 ویں اجلاس کی دوسری نشست کا ایجنڈا جاری

  • پاکستان
پنجاب اسمبلی کے 33 ویں اجلاس کی دوسری نشست کا ایجنڈا جاری

لاہور(سیاسی نمائندہ)پنجاب اسمبلی کے 33 ویں اجلاس کی دوسری نشست کا ایجنڈا جاری کردیاگیا،اجلاس کل 27 اکتوبر کو دوپہر دو بجے شروع ہو گا،سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خاں صدارت کریں گے۔

محکمہ ریونیو اجلاس میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات دے گا،ارکان اسمبلی ایوان میں توجہ دلاؤ نوٹسز پیش کریں گے ،5 تحریک التوا کار زیر بحث آئیں گی۔ پنجاب بورڈز آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن (ترمیمی)آرڈیننس 2025 ،پنجاب سیاحت اور ورثہ اتھارٹی بل 2025 سمیت دیگر بل پیش ہونگے جبکہ پوسٹ بجٹ بحث کا آغاز کیا جائے گا۔ 

