شمالی وزیرستان:3خوارج ہلاک ،خودکش بمبار گاڑی تباہ

  • پاکستان
شمالی وزیرستان:3خوارج ہلاک ،خودکش بمبار گاڑی تباہ

سکیورٹی فورسز نے انٹیلی جنس اطلاعات پر جھلار میں خوارج کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا دہشتگردی کی بڑی کارروائی ناکام بنادی ، کلیئرنس آپریشن جاری ہے :آئی ایس پی آر

راولپنڈی (خصوصی نیوز رپورٹر)سکیورٹی فورسز نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر شمالی وزیرستان میں بھارت کے حمایت یافتہ خوارج کے ٹھکانوں پرموثر کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردی کی بڑی کارروائی ناکام بنادی اور 3 خوارج ہلاک ہوگئے ۔آئی ایس پی آرکے مطابق سکیورٹی فورسز نے 24 اکتوبر کو دہشت گردی کی ایک بڑی کارروائی ناکام بنا دی اور ایک ممکنہ تباہ کن حملہ روک لیا۔انٹیلی جنس اطلاعات تھیں کہ بھارت کے حمایت یافتہ خوارج شمالی وزیرستان کے علاقے جھلار میں ایک گاڑی کو خودکش حملے کیلئے تیار کر رہے ہیں۔ سکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے خوارج کے ٹھکانے کو موثر انداز میں نشانہ بنایا جس سے خودکش حملے کیلئے تیار کی جانے والی گاڑی تباہ ہوگئی جبکہ تین بھارتی حمایت یافتہ خوارج مارے گئے ۔ علاقے میں کلیئرنس اور سینی ٹائزیشن آپریشن جاری ہے ۔آئی ایس پی آر کا کہناتھاکہ عزم استحکام وژن کے تحت دہشت گردی کے خاتمے کیلئے کارروائیاں جاری رہیں گی، سکیورٹی فورسز دہشت گردی کے مکمل خاتمے کیلئے پرعزم ہیں۔

