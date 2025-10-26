سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 36 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مزید مہنگی ہونے کا امکان ہے جس سے ملک بھر میں بجلی کے صارفین پر 8 ارب 1 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔
ذرائع کے مطابق سی پی پی اے نے بجلی کی قیمت میں 36پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی ہے ،بجلی مہنگی کرنے کی درخواست میں کیپسٹی پیمنٹس، آپریشن اینڈ مینٹی ننس اخراجات اور بجلی لائن لاسز شامل کئے گئے ہیں۔نیپرا 6 نومبر کو بجلی کمپنیوں کی جانب سے دی گئی درخواست پر سماعت کرے گی، جس کے بعد حتمی فیصلہ متوقع ہے ۔