پی پی حکومت نے سندھ کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا، حلیم عادل
عمران خان کے کیسز کو لٹکایا جا رہا ،رہائی کی جدوجہد جاری رہے گی،پریس کانفرنس
کراچی (سٹاف رپورٹر)تحریک انصاف سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ نے کہا ہے کہ شکارپور کے کچے کے علاقے میں 72 ڈاکوؤں نے ہتھیار ڈال دئیے ، مگر ان کے سرپرستوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ ۔پی پی حکومت نے سندھ کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ انصاف ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کے کیسز کو جان بوجھ کر لٹکایا جا رہا ہے ،پی ٹی آئی سندھ عمران خان کی رہائی کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی