سینئرایگزیکٹونائب صدرنیشنل بینک کے تقررکیخلاف درخواست پرفریقین کونوٹس
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیشنل بینک کے سینئر ایگزیکٹو نائب صدر عثمان شاہد کے تقرر کے خلاف درخواست پر وفاق، وزارتِ خزانہ، سٹیٹ بینک۔۔۔
سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ، نیشنل بینک بورڈ آف ڈائریکٹرز اور صدر این بی پی کو نوٹس جاری کر دیئے اور نومبر کے آخری ہفتے تک جواب طلب کر لیا ۔ جسٹس اعظم خان نے کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کیا، درخواست گزار عبد اللطیف کے وکیل کے مطابق 19 جنوری کے اشتہار کے مطابق عثمان شاہد مطلوبہ تجربہ کے معیار پر پورا نہیں اترتے ، وہ 54 ارب کی مبینہ خوردبرد کے مقدمے میں ملوث ہیں، وفاقی محتسب انسدادِ ہراسگی نے انہیں سزا سنائی تھی تاہم صدرِ پاکستان نے یہ سزا ختم کر دی ۔ عدالت نے مشاہدہ کیا کہ الزامات غور طلب ہیں۔