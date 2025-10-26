صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی گودی میڈیا کا پاکستان مخالف پراپیگنڈا پھر بے نقاب

  • پاکستان
بھارتی گودی میڈیا کا پاکستان مخالف پراپیگنڈا پھر بے نقاب

بھارتی میڈیا نے پاکستان پر آزاد کشمیر کو نظرانداز کرنے کے بے بنیاد الزامات لگائے بھارت ناکامیاں چھپانے کیلئے فیک نیوز نیٹ ورکس کا سہارا لے رہا ،وزارت اطلاعات

اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر) پاکستان مخالف پراپیگنڈا میں مصروف بھارتی گودی میڈیا کا جھوٹ ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا۔ وزارتِ اطلاعات و نشریات نے بھارتی خبر رساں ادارے اے این آئی کی پاکستان مخالف من گھڑت رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مودی حکومت کی ریاستی پروپیگنڈا مہم کا حصہ ہے ۔وزارت کے مطابق اے این آئی نے اپنی جعلی رپورٹ میں پاکستان پر آزاد جموں و کشمیر کو نظرانداز کرنے اور اظہارِ رائے دبانے کے بے بنیاد الزامات عائد کیے ، جبکہ اس رپورٹ کا مرکزی کردار امجد ایوب مرزا ہے جو  بھارت کے فیک نیوز نیٹ ورک سے منسلک ہے ۔ وزارتِ اطلاعات نے کہا کہ بھارت اپنے مظالم اور ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے فیک نیوز نیٹ ورکس اور گودی میڈیا کا سہارا لے رہا ہے ۔

