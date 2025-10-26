منی لانڈرنگ کیس ،پرویزالٰہی کی بریت پر8نومبر کو فیصلہ
سپیشل سنٹرل عدالت میں سابق وزیراعلیٰ کی حاضری معافی کی درخواست منظور
لاہور(عدالتی رپورٹر)سپیشل سنٹرل عدالت میں جج عارف خان نیازی نے سابق وزیراعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الٰہی سمیت دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کے مقدمے کی سماعت کی ،عدالت نے پرویز الٰہی کی بریت کی درخواست پر فیصلہ موخر کردیا، عدالت 8 نومبر کو فیصلہ سنائے گی۔ عدالت نے پرویز الٰہی کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کرلی،حاضری معافی کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھاکہ پرویز الٰہی قریبی رشتے دار کی فوتگی کی وجہ سے عدالت پیش نہیں ہوسکتے ۔