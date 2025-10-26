صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منی لانڈرنگ کیس ،پرویزالٰہی کی بریت پر8نومبر کو فیصلہ

  • پاکستان
منی لانڈرنگ کیس ،پرویزالٰہی کی بریت پر8نومبر کو فیصلہ

سپیشل سنٹرل عدالت میں سابق وزیراعلیٰ کی حاضری معافی کی درخواست منظور

لاہور(عدالتی رپورٹر)سپیشل سنٹرل عدالت میں جج عارف خان نیازی نے سابق وزیراعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الٰہی سمیت دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کے مقدمے کی سماعت کی ،عدالت نے پرویز الٰہی کی بریت کی درخواست پر فیصلہ موخر کردیا، عدالت 8 نومبر کو فیصلہ سنائے گی۔ عدالت نے پرویز الٰہی کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کرلی،حاضری معافی کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھاکہ پرویز الٰہی قریبی رشتے دار کی فوتگی کی وجہ سے عدالت پیش نہیں ہوسکتے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

گزشتہ ہفتے اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان رہا

صنعتی سرگرمیاں بڑھنے سے لوہا، خام مال قیمت نئی بلندی پر

انفرا اسٹرکچر، بندرگاہی آپریشنز بڑھانے پر پاک ایران اتفاق

گزرا ہفتہ ملکی کرنسی کیلئے قدرے بہتر

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کیوں؟ پاکستان کو ’’نظر انداز‘‘ نہیں کیا جا سکتا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عیاشی کے لمحات
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ارشد شریف کے بغیر تین سال
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی مستقبل پر نظر
رشید صافی
کنور دلشاد
طالبان رجیم اور پاکستان کی فکری ذمہ داری
کنور دلشاد
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کا ہائپرسپیکٹرل سیٹلائٹ‘ اہم سنگِ میل!
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak