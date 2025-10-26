صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صاحبزادہ زین سلطان کا پیپلزپارٹی میں شمولیت کا اعلان

  • پاکستان
صاحبزادہ زین سلطان کا پیپلزپارٹی میں شمولیت کا اعلان

اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)پاکستان پیپلزپارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے ضلع جھنگ سے تعلق رکھنے والے خانوادہ دربار سلطان باہو کے صاحبزادہ زین سلطان نے ملاقات کی۔

خانوادہ دربار سلطان باہو کے صاحبزادہ زین سلطان نے پاکستان پیپلزپارٹی میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کردیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے خانوادہ دربار سلطان باہو کے صاحبزادہ زین سلطان کو پی پی پی میں شمولیت پر خوش آمدید کہا۔ چیئرمین پیپلزپارٹی کے ہمراہ پی پی پی وسطی پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف بھی موجود تھے ۔

