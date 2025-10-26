صاحبزادہ زین سلطان کا پیپلزپارٹی میں شمولیت کا اعلان
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)پاکستان پیپلزپارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے ضلع جھنگ سے تعلق رکھنے والے خانوادہ دربار سلطان باہو کے صاحبزادہ زین سلطان نے ملاقات کی۔
خانوادہ دربار سلطان باہو کے صاحبزادہ زین سلطان نے پاکستان پیپلزپارٹی میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کردیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے خانوادہ دربار سلطان باہو کے صاحبزادہ زین سلطان کو پی پی پی میں شمولیت پر خوش آمدید کہا۔ چیئرمین پیپلزپارٹی کے ہمراہ پی پی پی وسطی پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف بھی موجود تھے ۔