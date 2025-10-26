صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنر فیصل کنڈی کا لیڈی ریڈنگ ہسپتال کا دورہ، زخمی پولیس اہلکار کی عیادت

  • پاکستان
گورنر فیصل کنڈی کا لیڈی ریڈنگ ہسپتال کا دورہ، زخمی پولیس اہلکار کی عیادت

پشاور (اے پی پی)گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے لیڈی ریڈنگ ہسپتال پشاور کا دورہ کیا،انہوں نے ہنگو بم دھماکہ میں شہید ایس پی کے ساتھ ڈیوٹی پر مامور زخمی پولیس اہلکار داد کی عیادت کی۔

گورنر خیبر پختونخوا نے زخمی اہلکار کو گلدستہ پیش کیا اور ہسپتال عملہ سے ان کے علاج معالجہ کے حوالہ سے بریفنگ لی۔ انہوں نے زخمی اہلکار کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ صوبہ کو آپ جیسے بہادر بیٹوں پر فخر ہے ، انہوں نے زخمی اہلکار کی جلد مکمل صحت یابی کیلئے دعا کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ٹرمپ کا دورہ ایشیا،قطری امیر ،وزیر اعظم سے ملاقات

اقوام متحدہ غزہ کے عوام کی حفاظت میں ناکام رہا:برازیلین صدر

ترک حکومت کا اپوزیشن ٹی وی چینل پر کنٹرول ،چیف ایڈیٹر جاسوسی کے الزام میں گرفتار

27اکتوبریوم سیاہ مقبوضہ کشمیر میں پوسٹر چسپاں

اقوام متحدہ کا پہلا سائبر کرائم معاہدہ 60ممالک نے دستخط کر دئیے

تھائی لینڈ کی سابقہ ملکہ 93 برس کی عمر میں چل بسیں

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کیوں؟ پاکستان کو ’’نظر انداز‘‘ نہیں کیا جا سکتا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عیاشی کے لمحات
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ارشد شریف کے بغیر تین سال
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی مستقبل پر نظر
رشید صافی
کنور دلشاد
طالبان رجیم اور پاکستان کی فکری ذمہ داری
کنور دلشاد
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کا ہائپرسپیکٹرل سیٹلائٹ‘ اہم سنگِ میل!
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak