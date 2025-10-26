صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان سعودیہ ٹرانسپورٹ و تجارت میں اشتراک بڑھانے پراتفاق

  • پاکستان
پاکستان سعودیہ ٹرانسپورٹ و تجارت میں اشتراک بڑھانے پراتفاق

وزیر ریلوے سے سعودی نائب وزیر کی ملاقات، منصوبے میں سرمایہ کاری کی پیشکش

اسلام آباد (این این آئی)پاکستان اور سعودی عرب نے ٹرانسپورٹ و تجارت کے شعبوں میں اشتراک بڑھانے پراتفاق کیا ہے ۔ جاری بیان کے مطابق وزیرِریلوے حنیف عباسی سے سعودی نائب وزیرِٹرانسپورٹ و لاجسٹک سروسز رامیح الرامیح نے ملاقات کی جس میں پاکستان ریلوے اور سعودی عرب کے درمیان ریلوے شعبے میں تعاون کے فروغ پر اتفاق اور ریلوے منصوبوں، علاقائی روابط اورسرمایہ کاری کے مواقع پرتفصیلی گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں پاکستان نے سعودی عرب کو پاکستان ریلوے کے فلیگ شپ منصوابے ایم ایل ون میں سرمایہ کاری کی پیشکش کی۔ وزیر ریلوے نے بتایا کہ چمن کے ذریعے وسطی ایشیائی ریاستوں تک ریل رابطے کے منصوبے پربھی پیشرفت جاری ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ٹرمپ کا دورہ ایشیا،قطری امیر ،وزیر اعظم سے ملاقات

اقوام متحدہ غزہ کے عوام کی حفاظت میں ناکام رہا:برازیلین صدر

ترک حکومت کا اپوزیشن ٹی وی چینل پر کنٹرول ،چیف ایڈیٹر جاسوسی کے الزام میں گرفتار

27اکتوبریوم سیاہ مقبوضہ کشمیر میں پوسٹر چسپاں

اقوام متحدہ کا پہلا سائبر کرائم معاہدہ 60ممالک نے دستخط کر دئیے

تھائی لینڈ کی سابقہ ملکہ 93 برس کی عمر میں چل بسیں

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کیوں؟ پاکستان کو ’’نظر انداز‘‘ نہیں کیا جا سکتا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عیاشی کے لمحات
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ارشد شریف کے بغیر تین سال
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی مستقبل پر نظر
رشید صافی
کنور دلشاد
طالبان رجیم اور پاکستان کی فکری ذمہ داری
کنور دلشاد
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کا ہائپرسپیکٹرل سیٹلائٹ‘ اہم سنگِ میل!
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak