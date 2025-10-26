پاکستان سعودیہ ٹرانسپورٹ و تجارت میں اشتراک بڑھانے پراتفاق
وزیر ریلوے سے سعودی نائب وزیر کی ملاقات، منصوبے میں سرمایہ کاری کی پیشکش
اسلام آباد (این این آئی)پاکستان اور سعودی عرب نے ٹرانسپورٹ و تجارت کے شعبوں میں اشتراک بڑھانے پراتفاق کیا ہے ۔ جاری بیان کے مطابق وزیرِریلوے حنیف عباسی سے سعودی نائب وزیرِٹرانسپورٹ و لاجسٹک سروسز رامیح الرامیح نے ملاقات کی جس میں پاکستان ریلوے اور سعودی عرب کے درمیان ریلوے شعبے میں تعاون کے فروغ پر اتفاق اور ریلوے منصوبوں، علاقائی روابط اورسرمایہ کاری کے مواقع پرتفصیلی گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں پاکستان نے سعودی عرب کو پاکستان ریلوے کے فلیگ شپ منصوابے ایم ایل ون میں سرمایہ کاری کی پیشکش کی۔ وزیر ریلوے نے بتایا کہ چمن کے ذریعے وسطی ایشیائی ریاستوں تک ریل رابطے کے منصوبے پربھی پیشرفت جاری ہے ۔