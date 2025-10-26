اسلام آباد ہائیکورٹ : خاتون بچوں کا مبینہ اغوا، پنجاب پولیس اہلکاروں کیخلاف تحقیقات کا حکم
خاتون کو جیل بھجوانے والے مجسٹریٹ سے وضاحت طلب کی جائے ،ماتحت عدلیہ کو خواتین و بچوں کے بنیادی حقوق کی فکر نہیں پنجاب پولیس نے خاتون اور بچوں کو مبینہ اغوا کیا ،حقائق جاننے کیلئے ڈائریکٹر کرائمز ایف آئی اے جے آئی ٹی تشکیل دیں:عدالت
اسلام آباد(رضوان قاضی)اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس اہلکاروں کے مبینہ اغوا، زبردستی گھروں میں داخلے ، ڈکیتی اور جھوٹے مقدمات کے اندراج جیسے سنگین الزامات کی تحقیقات کا حکم دے دیا ۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے یہ احکامات محمد وقاص کی مقدمہ اخراج کی درخواست پر سماعت کے جاری حکمنامہ میں دیئے ۔ عدالت نے ڈائریکٹر کرائمز ایف آئی اے کو ہدایت کی ہے کہ وہ پولیس اہلکاروں کے مبینہ اغوا میں ملوث ہونے کے معاملے پر جوائنٹ انویسٹی گیشن ٹیم (جے آئی ٹی) تشکیل دیں تاکہ حقائق سامنے آ سکیں ۔ عدالت نے اپنے فیصلے کی کاپی ڈی جی ایف آئی اے کو بھجوانے کی بھی ہدایت کی ہے تاکہ وہ جے آئی ٹی کے قیام اور تحقیقات کے حوالے سے مناسب احکامات جاری کریں ، عدالت نے مزید حکم دیا کہ ممبر انسپکشن ٹیم اس مجسٹریٹ سے وضاحت طلب کریں جنہوں نے ایک خاتون کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوانے کا حکم دیا تھا۔
یہ مجسٹریٹ یاسر چودھری ایک حساس کیس کی سماعت کر رہے تھے جو ایک ماں اور اس کے بچوں سے متعلق تھا۔ عدالت کے مطابق خاتون اور بچوں کو مبینہ طور پر پنجاب پولیس کے اہلکاروں نے اغوا کیا تھا،پولیس اور ماتحت عدلیہ کے غیر ذمہ دارانہ رویہ ظاہر کرتا ہے کہ انہیں خواتین اور بچوں کے بنیادی حقوق کی کوئی فکر نہیں،حکمنامہ میں عدالت کا یہ بھی کہناہے کہ خاتون ثنا سہیل اور اس کے تین بچوں کے اغوا کی سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لیا گیا،فوٹیج کے مطابق پنجاب پولیس کی مدد سے 17 ستمبر 2025 کی صبح خاتون، بچوں اور چار گاڑیوں کو تحویل میں لیا گیا،خاتون اور اس کے بچوں کو بعد میں اسلام آباد منتقل کیا گیا،خاتون کو 20 ستمبر کو درج مقدمہ میں رقم، سونا اور اسلحہ کی برآمدگی ظاہر کر کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا گیا،تفتیشی افسر مقدمہ اندراج سے قبل خاتون کو اغوا کرنے کے واقعہ پر کوئی بھی وضاحت دینے میں ناکام رہا۔