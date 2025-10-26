صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کا پانی روکنے کیلئے بھارت کی نئی جارحیت ، طالبان رجیم کو 1 ارب ڈالر کی پیشکش

  پاکستان
پاکستان کا پانی روکنے کیلئے بھارت کی نئی جارحیت ، طالبان رجیم کو 1 ارب ڈالر کی پیشکش

بھارت کادریائے کنڑ پر ڈیم بنانے کیلئے تعاون، نغلو، درونتہ، شاہتوت، شاہ واروس، گمبیری اور باغدرہ بھی تعمیر کروا رہا آبی گٹھ جوڑ پر پاکستان کی دفاعی حکمت عملی، دریائے چترال کارخ موڑنے پرغور ، دشمن کے عزائم خاک ہوجائینگے :ماہرین

 اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر) بھارت نے معرکہ حق میں ذلتآمیز شکست کے بعد افغان طالبان کے ذریعے آبی جارحیت کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کے اقدامات تیز کر د ئیے ہیں ، اطلاعات کے مطابق بھارت کی طرف سے طالبان رجیم کو آبی ذخائر کی تعمیر کیلئے 1 ارب امریکی ڈالر تک مالی امداد کی پیشکش کی گئی ہے ، جو افغان طالبان رجیم اور بھارت کے بڑھتے تعلقات پاکستان کے خلاف واضح عزائم ظاہر کرتے ہیں ،افغان وزیرِ خارجہ کے حالیہ دورے کے بعد ‘‘پانی کو بطور سیاسی ہتھیار’’ استعمال کرنے کی پالیسی مزید واضح ہو کر سامنے آئی ہے ،رپورٹ کے مطابق بھارت نے طالبان حکومت کو مختلف ڈیموں جیسے نغلو، درونتہ، شاہتوت، شاہ واروس، گمبیری اور باغدرہ کی تعمیر میں تکنیکی مدد بھی فراہم کر رہا ہے ، انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق طالبان رجیم، بھارتی تعاون سے دریائے کنڑ پر ڈیم تعمیر کر کے پاکستان کو پانی کی فراہمی روکنے کی کوشش کر رہا ہے ۔

اندازوں کے مطابق بھارت افغان رجیم کو مالی و تکنیکی معاونت فراہم کر کے مختلف ڈیمز - نغلو، درونتہ، شاہتوت، شاہ واروس، گمبیری اور باغدرہ تعمیر کروا رہا ہے ، جو پاکستان کی آبی سلامتی کے لئے سنگین خطرہ بن سکتے ہیں۔ بھارتی منصوبے کا مقصد پاکستان کے آبی نظام کو مشرق و مغرب دونوں طرف سے متاثر کرنا ہے ۔بھارت نے پہلے ہی سندھ طاس معاہدہ یکطرفہ معطل کر کے بین الاقوامی آبی معاہدوں کی خلاف ورزی کی تھی، اور اب افغانستان میں ڈیموں کے ذریعے دریائے کابل کے بیسن پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے ۔ دریائے کابل سے پاکستان کو سالانہ اوسطاً 16.5 ملین ایکڑ فٹ (MAF) پانی ملتا ہے ، جس پر پشاور، چارسدہ اور نوشہرہ کے اضلاع کی فصلیں خاص طور پر منحصر ہیں۔ پاکستان پانی کو اپنی سلامتی، زراعت اور معیشت کی شہ رگ قرار دیتا ہے اور کسی بھی قسم کی آبی دباؤ یا جارحیت کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔

آبی و قانونی ماہرین کے مطابق بھارت افغان آبی گٹھ جوڑ کے مقابلے میں پاکستان ایک جامع دفاعی حکمتِ عملی پر غور کر رہا ہے ، جس کا کلیدی اقدام چترال ریور ڈائیورشن پراجیکٹ ہے ، اس منصوبے کے ذریعے دریائے چترال کو افغانستان میں داخل ہونے سے قبل ہی سوات بیسن کی طرف موڑا جائے گا، جس سے 2,453 میگاواٹ تک صاف اور قابلِ تجدید توانائی پیدا کرنے ، نئی زمین زیرِ کاشت لانے ، سیلابی خطرات میں کمی اور ورسک و مہمند ڈیمز کے ذخائر میں اضافہ ممکن ہو سکے گا، حکومت کا موقف ہے کہ یہ اقدام پاکستان کی آبی خودمختاری کی حفاظت کے دائرے میں ہے اور بین الاقوامی قانون کے عین مطابق ہے ۔پاکستانی عوام اور سرکاری حلقے اس بات پر متحد ہیں کہ بھارت کی افغان سرزمین کے ذریعے پاکستان کے خلاف آبی مہم ناقابلِ قبول ہے ، متعلقہ حکام اس خطرے کے پیشِ نظر جوابی اقدامات اور بین الاقوامی سطح پر اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے لئے متحرک ہیں ۔چترال ریور منصوبہ دشمن کے منصوبے خاک میں ملا دے گا 

