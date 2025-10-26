صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی ڈی اے ،ونڈو ڈائریکٹوریٹ میں کیش لیس نظام نافذ

  • پاکستان
چیئرمین سی ڈی اے شہریوں کے ہمراہ افتتاح کیا ،متعلقہ افسروں کی بریفنگ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)سی ڈی اے انتظامیہ نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کو جدید کیش لیس ماڈل شہر بنانے کیلئے سی ڈی اے کے ون ونڈو ڈائریکٹوریٹ میں باقاعدہ طور پر کیش لیس نظام نافذ العمل کردیا ہے ۔چیئرمین و چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا نے موقع پر موجود شہریوں کے ہمراہ ون ونڈو فیسلیٹیشن سینٹر میں کیش لیس نظام کا افتتاح کیا۔ چیئرمین نے کہا کہ شہریوں کی سہولیات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس احسن اقدام کا آغاز کردیا گیا ہے ۔ مقصد اسلام آباد کو پاکستان کا پہلا کیش لیس ماڈل شہر بنانا ہے ۔ متعلقہ افسران نے چیئرمین سی ڈی اے کو کیش لیس و ڈیجیٹل لین دین کے طریقہ کار کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ چیئرمین سی ڈی اے کو ایزی پیسہ اور جاز کیش سمیت مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے کیو آر کوڈ سسٹم کو فعال بنانے کی تفصیلات بتائی گئیں۔ چیئرمین نے کہا کہ اسلام آباد کو بین الاقوامی شہر بنانے کے مقاصد کے حصول کیلئے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں۔ 

