سی ڈی اے ،ونڈو ڈائریکٹوریٹ میں کیش لیس نظام نافذ
چیئرمین سی ڈی اے شہریوں کے ہمراہ افتتاح کیا ،متعلقہ افسروں کی بریفنگ
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)سی ڈی اے انتظامیہ نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کو جدید کیش لیس ماڈل شہر بنانے کیلئے سی ڈی اے کے ون ونڈو ڈائریکٹوریٹ میں باقاعدہ طور پر کیش لیس نظام نافذ العمل کردیا ہے ۔چیئرمین و چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا نے موقع پر موجود شہریوں کے ہمراہ ون ونڈو فیسلیٹیشن سینٹر میں کیش لیس نظام کا افتتاح کیا۔ چیئرمین نے کہا کہ شہریوں کی سہولیات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس احسن اقدام کا آغاز کردیا گیا ہے ۔ مقصد اسلام آباد کو پاکستان کا پہلا کیش لیس ماڈل شہر بنانا ہے ۔ متعلقہ افسران نے چیئرمین سی ڈی اے کو کیش لیس و ڈیجیٹل لین دین کے طریقہ کار کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ چیئرمین سی ڈی اے کو ایزی پیسہ اور جاز کیش سمیت مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے کیو آر کوڈ سسٹم کو فعال بنانے کی تفصیلات بتائی گئیں۔ چیئرمین نے کہا کہ اسلام آباد کو بین الاقوامی شہر بنانے کے مقاصد کے حصول کیلئے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں۔