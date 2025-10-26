سندھ ہائیکورٹ، اللہ ڈنو بھیو کی بریت کیخلاف نیب اپیل مسترد
احتساب عدالت کے فیصلے میں کسی قانونی نقص یا شواہد کی غلط تشریح نہیں پائی گئی نیب پراسیکیوٹر کا یہ اصرار کہ احتساب عدالت کا فیصلہ غلط، محض خواہش پر مبنی ،عدالت
کراچی (سٹاف رپورٹر) سندھ ہائی کورٹ نے شکارپور میں من پسند افراد کو ٹھیکے دینے اور کمیشن وصولی کے الزامات سے متعلق نیب ریفرنس میں سابق ایم پی اے اور وزیر اعلیٰ سندھ کے سابق مشیر اللہ ڈنو خان بھیو کی بریت کے خلاف نیب کی اپیل مسترد کردی۔ عدالت نے قرار دیا کہ نیب حکام احتساب عدالت کے فیصلے میں کسی قانونی نقص کی نشاندہی کرنے میں ناکام رہے ہیں۔
سندھ ہائی کورٹ میں نیب کی جانب سے اللہ ڈنو خان بھیو کی بریت کے خلاف دائر اپیل کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے تحریری فیصلے میں مشاہدہ کیا کہ نیب پراسیکیوٹر کی جانب سے فیصلے کے جس پیراگراف کی نشاندہی کی گئی اس میں صرف نمبر کی غلطی ہے ، جبکہ فیصلے کے متن یا شواہد کی قانونی تشریح میں کوئی غلطی موجود نہیں۔ عدالت نے مزید کہا کہ نیب پراسیکیوٹر کا یہ اصرار کہ احتساب عدالت کا فیصلہ غلط ہے ، محض خواہش پر مبنی ہے ، جبکہ عدالت کو اپنی کارروائی سپریم کورٹ کے طے کردہ رہنما اصولوں کے مطابق انجام دینی ہوتی ہے ۔فیصلے میں واضح کیا گیا کہ احتساب عدالت کے فیصلے میں کسی قسم کا قانونی نقص یا شواہد کی غلط تشریح نہیں پائی گئی، اس لیے اس میں مداخلت یا ترمیم کی کوئی ضرورت نہیں۔
احتساب عدالت نے اللہ ڈنو خان بھیو اور دیگر ملزموں کو ناکافی شواہد کی بنیاد پر بری کیا تھا۔ ریفرنس میں ان پر الزام تھا کہ انہوں نے شکارپور میں من پسند افراد کو ٹھیکے دیے اور کنٹریکٹرز سے 48 ملین روپے کمیشن وصول کیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ بریت کے فیصلے میں کوئی قانونی سقم ثابت نہ ہونے کے باعث نیب اپیل خارج کی جاتی ہے ۔