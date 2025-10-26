صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمران کی مشاورت کے بغیر پختونخوا کابینہ بنانے کا فیصلہ، منگل کو اعلان

سہیل آفریدی کی کل سوموارکو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات متوقع، نہ ہونے کی صورت میں کابینہ کا اعلان کر دیا جائیگا صوبہ کو بغیر وزرا کے مزید نہیں چلایا جاسکتا ،سینئرقیادت نے وزیر اعلٰی کو مرضی کی کابینہ تشکیل دینے کا اختیار دیدیا

پشاور(ذیشان کاکاخیل)خیبر پختونخوا کابینہ تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ، پیر کے روز بانی پی ٹی آئی سے وزیر اعلٰی خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی ملاقات متوقع ہے ، ذرائع کے مطابق ملاقات نہ ہونے کی صورت میں منگل کے روز کابینہ کا اعلان کیا جائے گا،وزیر اعلٰی خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے سینئر قیادت کے ساتھ مشاورت مکمل کرلی،پارٹی ذرائع کے مطابق بغیر کابینہ کے صوبے کو مزید نہیں چلایا جاسکتا ،سینئرقیادت نے وزیر اعلٰی خیبرپختونخوا کو اپنی مرضی کے مطابق کابینہ تشکیل دینے کا اختیار دے دیا ہے ،گزشتہ رات بھی سینئر قیادت اور پارٹی چیئرمین کے ساتھ وزیر اعلٰی کی مشاورت ہوئی تھی،پارٹی چیئرمین نے بھی وزیر اعلٰی کو اختیار دے دیا، وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے صوبائی کابینہ کی تشکیل کو بانی پی ٹی آئی سے مشاورت اور ملاقات سے مشروط کیا تھا ، وزیر اعلٰی خیبر پختونخوا کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہونے کے باعث گزشتہ دس روز سے صوبہ بغیر کابینہ کے چل رہا ہے ۔

