پاکستان اور جاپان کے درمیان تجارتی تعلقات کے فروغ پر اتفاق

  • پاکستان
پاکستان اور جاپان کے درمیان تجارتی تعلقات کے فروغ پر اتفاق

سیالکوٹ (اے پی پی)جاپان کے سفیر اکاماتسو شوچی نے سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا، جہاں صدر چیمبر سید احتشام مظہر اور ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین نے ان کا خیرمقدم کیا۔

ملاقات کے دوران پاکستان اور جاپان کے درمیان تجارتی و اقتصادی تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔صدر سیالکوٹ چیمبر سید احتشام مظہر نے کہا کہ تجارتی وفود کا تبادلہ دوطرفہ کاروباری تعلقات کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ چیمبر نے جولائی 2024 میں جاپان کا کامیاب تجارتی مشن بھیجا تھا اور جلد ایک نیا وفد روانہ کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے ۔

