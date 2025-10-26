صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پھر سرفہرست

  • پاکستان
لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پھر سرفہرست

شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 363 تک پہنچ گیا،ماسک لگانے کی ہدایت آئندہ 24گھنٹے میں لاہور ، گوجرانوالہ اور قصور میں سموگ کی توقع

لاہور(آئی این پی )پنجاب میں فضائی آلودگی کا وبال برقرار ، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں ایک بار پھر سرفہرست رہا۔لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 363 تک پہنچ گیا، بھارتی شہر دہلی دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر بن گیا، اے کیو آئی 232 ریکارڈ کیا گیا، طبی ماہرین نے شہریوں کو ماسک کے استعمال اور احتیاطی تدابیر پر عمل کی ہدایت کر دی۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے ۔ آ ئندہ 24گھنٹوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں سرد رہے گا۔لاہور، گوجرانوالہ، قصور، شیخو پورہ، اوکا ڑہ، فیصل آباد، سیالکوٹ، خانیوال، رحیم یار خان، بہاولپور اور ملتان میں سموگ رہنے کی توقع ہے ۔سندھ، خیبرپختونخوا اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک اور سرد رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پی ایس ایل ٹیموں کا 10 سالہ معاہدہ ختم ، نئے کی تیاریاں 

وزیراعظم کا جنوبی افریقہ اور پاکستان کرکٹ ٹیموں کے اعزاز میں عشائیہ

ڈپلومیٹک انکلیو میں پیڈل ٹینس کورٹ اور فٹنس ایرینا کا افتتاح

تیسرا ون ڈے :بھارت نے آسٹریلیا کو9 وکٹوں سے شکست دیدی

ویمنز ورلڈ کپ:گروپ کے آخری میچ میں آسٹریلیا کی جنوبی افریقہ کو شکست

ایشین یوتھ گیمز والی بال:پاکستان نے سعودی عرب کو شکست دیدی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کیوں؟ پاکستان کو ’’نظر انداز‘‘ نہیں کیا جا سکتا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عیاشی کے لمحات
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ارشد شریف کے بغیر تین سال
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی مستقبل پر نظر
رشید صافی
کنور دلشاد
طالبان رجیم اور پاکستان کی فکری ذمہ داری
کنور دلشاد
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کا ہائپرسپیکٹرل سیٹلائٹ‘ اہم سنگِ میل!
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak