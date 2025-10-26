لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پھر سرفہرست
شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 363 تک پہنچ گیا،ماسک لگانے کی ہدایت آئندہ 24گھنٹے میں لاہور ، گوجرانوالہ اور قصور میں سموگ کی توقع
لاہور(آئی این پی )پنجاب میں فضائی آلودگی کا وبال برقرار ، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں ایک بار پھر سرفہرست رہا۔لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 363 تک پہنچ گیا، بھارتی شہر دہلی دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر بن گیا، اے کیو آئی 232 ریکارڈ کیا گیا، طبی ماہرین نے شہریوں کو ماسک کے استعمال اور احتیاطی تدابیر پر عمل کی ہدایت کر دی۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے ۔ آ ئندہ 24گھنٹوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں سرد رہے گا۔لاہور، گوجرانوالہ، قصور، شیخو پورہ، اوکا ڑہ، فیصل آباد، سیالکوٹ، خانیوال، رحیم یار خان، بہاولپور اور ملتان میں سموگ رہنے کی توقع ہے ۔سندھ، خیبرپختونخوا اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک اور سرد رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے ۔