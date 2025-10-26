صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معمول کی بھارتی مشقیں ، گودی میڈیا کاشور روایتی ڈرامہ :ذرائع

  • پاکستان
معمول کی بھارتی مشقیں ، گودی میڈیا کاشور روایتی ڈرامہ :ذرائع

معرکہ حق میں ہوئی خِفّت کو مٹانے کی ایک اور بھونڈی کوشش کے سوا کچھ نہیں پاکستان اور افواج ایسی گیدڑ بھبکیوں سے پہلے مرعوب ہوئے نہ اب ہوں گے

اسلام آباد(دنیا نیوز)باوثوق ذرائع کے مطابق سر کریک سے متصلہ بھارتی علاقے میں کی جانے والی جنگی مشقوں پر بھارتی میڈیا کا شور ایک روایتی ڈرامے سے زیادہ کچھ نہیں۔ معمول کی ان جنگی مشقوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا بھارتی گودی میڈیا کا آزمودہ حربہ ہے جو معرکہ حق کے دوران اٹھائی جانے والی خِفّت کو مٹانے کی ایک اور بھونڈی کوشش کے سوا کچھ نہیں۔  ریاست پاکستان اور افواج ایسی گیدڑ بھبکیوں سے پہلے مرعوب ہوئے نہ اب ہونگے ۔ افواج پاکستان ملکی دفاع کیلئے پر عزم اور ہمہ وقت چوکس ہیں اور کسی بھی بھارتی جارحیت کا پہلے سے زیادہ مؤثر اور بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پی ایس ایل ٹیموں کا 10 سالہ معاہدہ ختم ، نئے کی تیاریاں 

وزیراعظم کا جنوبی افریقہ اور پاکستان کرکٹ ٹیموں کے اعزاز میں عشائیہ

ڈپلومیٹک انکلیو میں پیڈل ٹینس کورٹ اور فٹنس ایرینا کا افتتاح

تیسرا ون ڈے :بھارت نے آسٹریلیا کو9 وکٹوں سے شکست دیدی

ویمنز ورلڈ کپ:گروپ کے آخری میچ میں آسٹریلیا کی جنوبی افریقہ کو شکست

ایشین یوتھ گیمز والی بال:پاکستان نے سعودی عرب کو شکست دیدی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کیوں؟ پاکستان کو ’’نظر انداز‘‘ نہیں کیا جا سکتا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عیاشی کے لمحات
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ارشد شریف کے بغیر تین سال
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی مستقبل پر نظر
رشید صافی
کنور دلشاد
طالبان رجیم اور پاکستان کی فکری ذمہ داری
کنور دلشاد
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کا ہائپرسپیکٹرل سیٹلائٹ‘ اہم سنگِ میل!
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak