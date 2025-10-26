معمول کی بھارتی مشقیں ، گودی میڈیا کاشور روایتی ڈرامہ :ذرائع
معرکہ حق میں ہوئی خِفّت کو مٹانے کی ایک اور بھونڈی کوشش کے سوا کچھ نہیں پاکستان اور افواج ایسی گیدڑ بھبکیوں سے پہلے مرعوب ہوئے نہ اب ہوں گے
اسلام آباد(دنیا نیوز)باوثوق ذرائع کے مطابق سر کریک سے متصلہ بھارتی علاقے میں کی جانے والی جنگی مشقوں پر بھارتی میڈیا کا شور ایک روایتی ڈرامے سے زیادہ کچھ نہیں۔ معمول کی ان جنگی مشقوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا بھارتی گودی میڈیا کا آزمودہ حربہ ہے جو معرکہ حق کے دوران اٹھائی جانے والی خِفّت کو مٹانے کی ایک اور بھونڈی کوشش کے سوا کچھ نہیں۔ ریاست پاکستان اور افواج ایسی گیدڑ بھبکیوں سے پہلے مرعوب ہوئے نہ اب ہونگے ۔ افواج پاکستان ملکی دفاع کیلئے پر عزم اور ہمہ وقت چوکس ہیں اور کسی بھی بھارتی جارحیت کا پہلے سے زیادہ مؤثر اور بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔