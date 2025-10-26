مریم نواز کے سکیورٹی سٹاف اور دیگر عملے کی سکریننگ شروع
لاہور(کرائم رپورٹر)تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کے بعد وزیر اعلیٰ مریم نوا ز کے سکیورٹی سٹاف اور دیگرعملے کی سکریننگ شروع کردی گئی ۔ذرائع کے مطابق جاتی امرا سے وزیر اعلیٰ آفس تک تمام سکیورٹی اہلکاروں اور دیگر عملے کی سکریننگ کی جا رہی ہے ،یہ سکریننگ کالعدم مذہبی جماعت سے تعلق کی بنیاد پر کی جا رہی ہے ۔ تمام سٹاف کو چیک کیا جا رہا ہے کہ ان کا کالعدم مذہبی جماعت سے کوئی تعلق تو نہیں ،چیکنگ کے بعدایساہونے پر انہیں جاتی ا مرا اور سی ایم آفس کی سکیورٹی سے ہٹا دیا جائیگا۔