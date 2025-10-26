صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترمیم ضلعی حکومتوں کو تحلیل کرنے کیخلاف درخواستیں سماعت کیلئے مقرر

  • پاکستان
لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترمیم ضلعی حکومتوں کو تحلیل کرنے کیخلاف درخواستیں سماعت کیلئے مقرر

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترمیم اور ضلعی حکومتوں کو تحلیل کرنے کے خلاف درخواستیں سماعت کیلئے مقرر ،جسٹس شجاعت علی خان 29 اکتوبر کو کیس پر سماعت کرینگے۔

ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل پنجاب رانا شمشاد نے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کا جواب داخل کرا رکھا ہے ،سابق لارڈ میئر لاہور کرنل(ر )مبشر جاوید سمیت دیگر نے درخواستیں دائر کررکھی ہیں ،درخواستوں میں موقف اپنایا گیا ہے کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں آئین کے برعکس ترامیم کی گئیں ،لوکل باڈیز کے الیکشن وقت پر نہ کرانا آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے ۔عدالت لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترامیم کالعدم قرار دے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ٹرمپ کا دورہ ایشیا،قطری امیر ،وزیر اعظم سے ملاقات

اقوام متحدہ غزہ کے عوام کی حفاظت میں ناکام رہا:برازیلین صدر

ترک حکومت کا اپوزیشن ٹی وی چینل پر کنٹرول ،چیف ایڈیٹر جاسوسی کے الزام میں گرفتار

27اکتوبریوم سیاہ مقبوضہ کشمیر میں پوسٹر چسپاں

اقوام متحدہ کا پہلا سائبر کرائم معاہدہ 60ممالک نے دستخط کر دئیے

تھائی لینڈ کی سابقہ ملکہ 93 برس کی عمر میں چل بسیں

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کیوں؟ پاکستان کو ’’نظر انداز‘‘ نہیں کیا جا سکتا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عیاشی کے لمحات
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ارشد شریف کے بغیر تین سال
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی مستقبل پر نظر
رشید صافی
کنور دلشاد
طالبان رجیم اور پاکستان کی فکری ذمہ داری
کنور دلشاد
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کا ہائپرسپیکٹرل سیٹلائٹ‘ اہم سنگِ میل!
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak