لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترمیم ضلعی حکومتوں کو تحلیل کرنے کیخلاف درخواستیں سماعت کیلئے مقرر
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترمیم اور ضلعی حکومتوں کو تحلیل کرنے کے خلاف درخواستیں سماعت کیلئے مقرر ،جسٹس شجاعت علی خان 29 اکتوبر کو کیس پر سماعت کرینگے۔
ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل پنجاب رانا شمشاد نے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کا جواب داخل کرا رکھا ہے ،سابق لارڈ میئر لاہور کرنل(ر )مبشر جاوید سمیت دیگر نے درخواستیں دائر کررکھی ہیں ،درخواستوں میں موقف اپنایا گیا ہے کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں آئین کے برعکس ترامیم کی گئیں ،لوکل باڈیز کے الیکشن وقت پر نہ کرانا آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے ۔عدالت لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترامیم کالعدم قرار دے ۔