آئندہ برسوں میں عالمی معیار کی ویکسین خود تیار کرینگے ،وفاقی وزیر صحت

  • پاکستان
کراچی (سٹاف رپورٹر) ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر مرکزی رہنما و وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی کراچی ایکسپو سینٹر میں 3 روزہ ہیلتھ ایشیا نمائش کے آخری روز بوسٹنگ میڈیکل ڈوائس ڈیولپمنٹ ان پاکستان کانفرنس میں شرکت۔

انہوں نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے قوم کو مبارکباد دی اور بتایا کہ نمائش میں 50 سے زائد ملکی و غیر ملکی کمپنیوں نے شرکت کی جبکہ متعدد مفاہمتی یادداشتیں (ایم او یوز)بھی سائن کی گئیں۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پاکستان اس وقت 500 ملین ڈالر سے زائد کی ویکسین امپورٹ کرتا ہے ، تاہم آئندہ آنے والے برسوں میں ہم عالمی معیار کی ویکسین خود تیار کریں گے ۔ 

